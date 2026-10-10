Pepe Jiménez Sevilla, 10 OCT 2026 - 16:50h.

"Siete años allí son como 25 en otro club; esa presión, esa afición..."

La carta de Joan Jordán al sevillismo: "Me siento sevillista y me marcho con la conciencia tranquila"

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Hay situaciones que, aunque te las cuenten miles de veces, te cuestan creer. Una de esas historias rocambolescas que nos regala el fútbol la ha desvelado Joan Jordán, exjugador del Sevilla, en su última entrevista: Fabio Cardoso, otro descartado, como intermediario de su adiós.

En una extensísima entrevista concedida a Flashcore, Joan Jordán repasa sus primeros meses en Portugal, sus sensaciones con su nuevo equipo y el inicio del interés de la Estrella. "Es cierto que, al principio, hablé con Pepa (técnico de su equipo) a través de Fabio Cardoso, él hacia como intermediario", recuerda el antiguo '8' blanquirrojo. "Era una etapa de las negociaciones en la que todavía estábamos muy lejos de un acuerdo. Tenía que llegar a un acuerdo con el Sevilla, así que fue una negociación compleja", añade antes de reconocer que, posteriormente, habló de manera directa con el técnico.

Joan Jordán recalca durante su entrevista la importancia de su experiencia en su nuevo equipo y asegura que "siete años en el Sevilla son como 25 en otro sitio". "Ha sido el club de mi vida, viví allí momentos increíbles, pero también otros difíciles. Siete años allí, con las exigencias que tiene el club, su tamaño y su afición, que es tan increíble como exigente, equivalen a 25 en otro. Es una presión diaria enorme en todos los sentidos".

Joan Jordán y el recuerdo del año con Papu y Acuña

Antes de cerrar su charla, Joan Jordán desvela que, en su cesión al Alavés, tuvo una reunión que le hizo ver la importancia de lo mental en el fútbol. "Estábamos en zona de descenso y tuvimos una reunión con el presidente y los capitanes, a la que también asistí. Les dije lo mismo que quiero transmitir aquí: en el Sevilla, jugué junto a futbolistas que acababan de ser campeones del mundo con Argentina, como Acuña y Papu Gómez. Teníamos un equipo de primera, y aun así nos encontramos en puestos de descenso".

"No pudimos escapar de esa espiral negativa porque el equipo no estaba bien anímicamente. Eso provoca que el grupo pierda la confianza y empiece a desmoronarse, porque el fútbol nos hunde en la tristeza cuando no podemos ganar a nadie. Y pensé: "¿Cómo pudimos vencer a los mejores del mundo con estos mismos jugadores, y ahora no podemos ganar a nadie?", decía en referencia al curso, posiblemente, dirigido por José Luis Mendilibar y que acabó con el título de la Europa League.