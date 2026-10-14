Basilio García 14 OCT 2026 - 11:13h.

El vasco se ha lesionado muscularmente y será baja para varios partidos

Miguel Sierra pasará por quirófano: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Sevilla

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Se está empezando a complicar la cosa en la enfermería del Sevilla FC. Si este martes se conoció la lesión grave en el hombro derecho de Miguel Sierra, que le mantendrá de baja durante prácticamente el resto de 2026, este miércoles se ha desvelado que Jon Guridi también tendrá que parar por unos problemas físicos.

El vasco no se entrenó con el resto de sus compañeros en la sesión de este miércoles y, según ha informado el Sevilla, “sufre una lesión en el aductor largo del muslo izquierdo". El jugador queda pendiente de evolución y ya ha iniciado el tratamiento para su recuperación, que se podrá alargar durante varias semanas, por lo que estará 'fuera de combate' en varios partidos, comenzando por el del domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El tiempo de recuperación variará según el grado de la lesión, que puede ir desde un par de semanas si es una microrrotura hasta seis si la rotura es parcial.

En el club se estimá que esté fuera entre tres y cuatro semanas, de modo que lo más normal es que no vuelva a jugar hasta después del parón de noviembre, justo cuando llega el derbi ante el Real Betis. Se perdería los partidos ligueros ante el Real Madrid, el CA Osasuna, el Getafe y el Alavés, su exequipo, así como el de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Sporting de Hortaleza.

De este modo, la lista de lesionados en el equipo nervionense va aumentando, y ya está conformada por Marcao, Miguel Sierra, Jon Guridi y el canterano Iker Muñoz. Por el contrario, en los últimos días se ha recuperado Lucas Stassin y también se espera que Rubén Vargas empiece a gozar de minutos en los próximos partidos. Para el partido ante el Real Madrid también será baja Isaac Romero, sancionado tras su surrealista expulsión del pasado lunes en el Ciutat de València.

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Posibles sustitutos

Aunque Guridi había ido perdiendo protagonismo en el once inicial con el paso de las jornadas, la baja del guipuzcoano supone un contratiempo importante para Luis García Plaza, que tiene gran confianza en el futbolista con el que ya coincidiera en el Deportivo Alavés.

No obstante, el madrileño está conformando últimamente un centro del campo conformado por Agoumé, Fofana y Kochorashvili, siendo Guridi su otra opción. Ante la falta de efectivos en el centro del campo, una de las zonas menos pobladas de la plantilla, todo hace indicar que Nico Guillén podría entrar de nuevo en la dinámica del primer equipo para dar alternativas en la medular. De hecho, junto a Ibra Sow, Manuel Ángel y Jorge Moreno, ya formó parte el onubense del entrenamiento de este miércoles. Además, Kochorashvili no se entrenó con el grupo, aunque en ese caso solo ha hecho trabajo específico de recuperación.

Otra opción es que García Plaza recupere el sistema con dos delanteros, o bien vuelva a dar cabida a Peque en la mediapunta cuando las circunstancias lo aconsejen, retirando a uno de los tres centrocampistas en caso de necesidad.