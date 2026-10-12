Basilio García Sevilla, 12 OCT 2026 - 22:53h.

El granadino se marchó dolorido en el hombro tras una mala caída

Robbie Ure se estrena con un gol de fe 78 días después

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La cara más amarga del fútbol siempre son las lesiones, especialmente si la sufren jugadores tan prometedores como Miguel Sierra, el canterano sevillista que ha deslumbrado en el inicio de temporada del Sevilla FC. Este lunes, en el partido ante el Levante UD, le tocó probar la hiel del fútbol de élite, con una inoportuna lesión que ha encendido las alarmas por Nervión.

Pasada la hora de partido, con 1-2 en el marcador y Sierra volviendo a demostrar por qué se ha hecho con un hueco en los planes de Luis García Plaza, llegó la jugada del infortunio. Como había sucedido ya en varias ocasiones, Manu Sánchez derribó al canterano en una progresión sin que el balón anduviera por allí. No tuvo nada de suerte Miguel Sierra, ya que su brazo cayó en una posición antinatural y sufrió rápidamente un intenso dolor en el hombro que le dejó tirado en el césped y gritando de dolor.

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Adrián Cordero Vega no vio infracción alguna, aunque sí estuvo rápido para enseñarle la tarjeta amarilla a Luis García Plaza por protestar una acción que se produjo ante sus narices. El madrileño pidió primero falta y, después, que se detuviera el juego lo antes posible para que su pupilo pudiera ser atendido.

Hielo y lágrimas para Miguel Sierra

No hubo más partido para un Miguel Sierra que había llegado a estrellar un balón en el larguero y había participado en la jugada del segundo gol, centrando a Robbie Ure para que acabara marcando Félix Correia.

El granadino fue cambiado por Alfon, sabedor de que una lesión puede apartarle de un puesto de titular que se había ganado, no pudo reprimir las lágrimas en el banquillo mientras los servicios médicos del club le aplicaban hielo en la zona afectada. De hecho, unos segundos más tarde se retiró incluso al vestuario mientras quedaban más de 20 minutos para que acabara el partido. Las alarmas se han encendido ante la posible lesión de uno de los mejores jugadores del inicio de temporada sevillista.