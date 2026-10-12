Basilio García Sevilla, 12 OCT 2026 - 21:53h.

El jugador marcó ocho goles en julio con el Sirius y, desde entonces, no había anotado ni con el Sevilla ni con Escocia

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A la octava llegó la vencida. Por fin, Robbie Ure ya sabe lo que es marcar gol con la camiseta del Sevilla FC y en LALIGA EA SPORTS y ha roto una sequía de casi tres meses sin hacer gol. Aprovechando un claro error de la zaga granota, el escocés se estrenó al fin.

Desde el 26 de julio, en el partido entre el IK Sirius y el Goteborg en el que marcó el segundo de los cuatro goles de su exequipo, habían pasado 78 días de sequía para el delantero escocés, al que la vida le cambió cuando dio el salto desde la liga sueca a la española. La calidad de las defensas, el ritmo de juego y el cambio de condiciones meteorológicas que ha experimentado han sido radicales, y el futbolista lo ha notado. Además, parte con la presión del importante desembolso que el Sevlla hizo por él, 6,5 millones fijos y una cantidad extra en variables, una barbaridad para un club que atraviesa una difícil situación económica.

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Aunque en el parón Robbie Ure había estado por primera vez con la selección absoluta de Escocia y tampoco había marcado gol en cuatro partidos, Luis García Plaza no tuvo dudas en alinearle de inicio en el Ciutat de València, toda vez que Lucas Stassin no ha terminado de recuperarse de la lesión que sufrió en Riazor. Hasta ahora, su participación en el equipo había sido satisfactoria en todos los aspectos excepto el gol. Provocó, por ejemplo, el penalti que dio la victoria ante el Rayo Vallecano y su presión también generó acciones positivas para el equipo, por ejemplo, en San Mamés.

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La buena primera parte de Ure

Y de ese modo llegó el primer gol en el 13’. Cuatro minutos antes, estuvo cerca de anotarse su segunda asistencia de la temporada -antes lo hizo en el gol de Miguel Sierra al Atlético de Madrid- en una buena jugada de Fofana que resolvió él dándole un pase de gol a Félix Correia, aunque el remate del luso se fue a las nubes. Se repitió la fórmula al poco de volver del descanso, y esta vez sí fue el 0-2.

Ure no escatima esfuerzos en la presión, y en una de esas se encontró con un pase demasiado corto de Ndukwe hacia Matt Ryan tras haber encimado a Dela. El escocés estuvo listo, arrancó con fe y llegó antes, sorteó al portero australiano y marcó a puerta vacía a pesar de que Dela estuvo muy cerca de arrebatarle el balón de los pies. El goleador que fichara el Sevilla por fin se había estrenado.

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Además, antes del descanso le sacó la primera amarilla del partido a Dela, que no tuvo más remedio que derribarle cuando se iba hacia el área, y estuvo a punto de hacer el segundo con un remate cruzado a asistencia de Fofana.