Basilio García 13 OCT 2026 - 17:40h.

Cayó lesionado en el partido del Ciutat de València tras una mala caída al ser derribado por Manu Sánchez

Miguel Sierra se marcha entre lágrimas y enciende las alarmas del Sevilla

Compartir







Si el empate en el descuento ante el Levante UD generó un sabor agridulce en el Sevilla FC, la lesión de Miguel Sierra que le obligó a abandonar el terreno de juego pasada la hora de partido fue, si cabe, la peor noticia de una noche de lunes en la que el granadino vivió en carne propia la peor cara de la élite del fútbol. Tras un inicio de temporada espectacular, el canterano ve frenada su progresión en un momento en el que ya se había confirmado como titular indiscutible para Luis García Plaza que, de hecho, lo había alineado de inicio en los ocho partidos que ha disputado el equipo hasta el momento.

Según ha informado el Sevilla este lunes, “sufre una luxación de la acromioclavicular del hombro derecho y será operado de esta lesión en los próximos días". El jugador ha sido sometido este martes a unas pruebas médicas por parte de los galenos del club que han desvelado el alcance de la lesión, más grave de lo que pudiera parecer en un principio.

En principio, las sensaciones en el club es que Miguel Sierra es que estará de baja alrededor de 12 semanas, tres meses, lo que le haría perderse numerosos partidos de competición, comenzando con la visita al Santiago Bernabéu, donde se medirá al Real Madrid el próximo domingo. En principio, si se cumplen los plazos estimados, no volvería a jugar en el año 2026, regresando ya en el mes de enero cuando la primera vuelta ya haya concluido.

Las alternativas para García Plaza

Sin Miguel Sierra, a Luis García Plaza le tocará implantar novedades, teniendo en cuenta que el jugador que llegara procedente del Alavés se ha hecho con un hueco indiscutible en el once. En principio, el lugar del granadino podría ser ocupado por un Rubén Vargas que ya entró en la convocatoria para Valencia, pero no llegó a disponer de minutos.

De momento, parece difícil que el suizo sea titular o, al menos, complete los partidos, así que las otras opciones son las de Chidera Ejuke y Alfon González, toda vez que Félix Correia está totalmente consolidado en la banda izquierda.