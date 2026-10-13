Álvaro Borrego 13 OCT 2026 - 11:31h.

Uno de cada cuatro goles encajados llegaron en el descuento e hicieron perder al Sevilla cuatro puntos

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De nuevo el Sevilla FC dejó escapar dos puntos en el descuento. Al igual que ocurriera en el campo del Espanyol, cuando lo tenía todo para ganar, los de Luis García Plaza malgastaron la superioridad inicial y esta vez, contra el Levante, desperdiciando hasta dos ventajas en el tiempo añadido. El entrenador consideró "excesivo" el alargue de once minutos de Cordero Vega pero la realidad es que el conjunto sevillista no logró defender el resultado y desperdició un partido que por momentos parecía solventado.

El propio García Plaza destacó la gran primera hora del equipo, pero a raíz del primer gol del Levante llegaron las dudas. Una incertidumbre que se dio de bruces en el descuento con el gol de De la Fuente en el 92 y el de Ndukwe en el último suspiro (100'), disipando así cualquier atisbo de victoria pese al postrero gol de Isaac Romero. De nuevo perdía el Sevilla dos puntos en el descuento, al igual que ocurriese en el RCD Stadium tras el gol de Marcos Fernández en el 98' que invalidó la ventaja sevillista lograda minutos antes gracias al tanto de Stassin.

En resumidas cuentas, tres de los doce goles encajados por el Sevilla FC han llegado en el tiempo añadido. Eso hace el 25% de los tantos recibidos en total. Uno de cada cuatro se encaja pasado el minuto noventa. Cuatro puntos menos con los cuales el equipo estaría igualado a puntos con el Real Madrid. "El vestuario se lo ha tomado mal y mañana se lo tomará mejor. Llevamos dos empates y una victoria en el descuento. Son cosas que pasan, no es un gol limpio, hay cuatro o cinco rebotes, pero es lo que hay. Mañana a entrenar y a preparar el Bernabéu”, argumentaba Luis García Plaza, quien está seguro de que el equipo todavía puede crecer.

“De los cinco partidos tenemos cuatro fuera. Es una plaza complicada, teníamos un inicio complicado en los primeros nueve partidos, con Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Creo que el equipo va a competir, es lo mas importante, tenemos que mejorar, la gente crecer, y sobre todo matar el partido y no dejarles crecer”, añadía.