Álvaro Borrego 13 OCT 2026 - 10:20h.

El Sevilla solo ha ganado uno de los siete encuentros que les ha arbitrado Cordero Vega

Juanfe Sanz desvela un "defecto de forma" en el acta arbitral del Levante - Sevilla: "Si impugna, lo gana"

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La actuación de Adrián Cordero Vega ha dejado un infausto recuerdo en el Sevilla FC, que se siente condicionado y salpicado por las decisiones arbitrales que a la postre fueron decisivas para el empate del Levante. Esa expulsión de Isaac Romero dejó en inferioridad numérica a los de Luis García Plaza, quien aseguró que con once jugadores su equipo se habría llevado los tres puntos a casa. Aunque según la norma la amarilla es justa, lo llamativo de todo es la disparidad de criterio y el agravio comparativo con otros precedentes, dado que hay hasta siete u ocho ejemplos recientes en los que esa 'celebración' no se penalizó con cartulina. Y sin ir más lejos, dos se hicieron en contra del conjunto sevillista.

Sea como fuere, la expulsión de Isaac Romero no fue más que el cúmulo de una serie de decisiones que, por muy pequeñas que fuesen, siempre a menudo cayeron del lado granota. Los cinco segundos a Vlachodimos, la lesión de Miguel Sierra sin ni siquiera señalar falta, la absurda cartulina para Castrín cuando le dio entrada a Brugué, el alargue excesivo en el descuento... Un capítulo más para añadir a la larga lista de decisiones de Cordero Vega en contra de los intereses del Sevilla FC.

Cordero Vega no es un colegiado que haya dejado buenas sensaciones al Sevilla las veces que han coincidido. De siete partidos, el Sevilla solo ganó uno, perdiendo tres y empatando otros tres. Especialmente recordado es por la expulsión a Dodi Lukebakio hace dos años en Pamplona ante Osasuna. Tan polémica fue, que el TAD acabó retirando la roja y el belga pudo jugar el siguiente partido.

También se le recuerda por el penalti señalado a Fabio Cardoso la temporada pasada. Un centro desde la derecha propició una pugna entre Fabio Cardoso y Yangel Herrera. Los dos jugadores fueron al suelo, cierto que el luso lo hizo con el brazo arriba y la pelota impactó en su extremidad, a pesar de que el defensor aseguraba que le había dado en el costado, pero hay un detalle que Adrián Cordero Vega pasó por alto, y es que el delantero venezolano desestabilizó a su marcador y tocó la pelota justo antes en la lucha por el balón, desviándola hacia el brazo del defensor sevillista.

Cierto es que el portugués tenía el brazo separado del cuerpo, pero también que Yangel Herrera le desequilibra metiéndole el cuerpo, y también desvía la pelota sin capacidad de reacción para Cardoso, por lo que podría interpretarse que la mano no está en posición antinatural. Valentín Pizarro Gómez estuvo durante varios minutos revisando la acción desde la Sala VOR, pero finalmente Cordero Vega no acudió a revisarla al monitor y mantuvo su decisión inicial, anotando Mikel Oyarzabal el primer gol del encuentro.

Polémico también fue el gol anulado hace tres años contra el Espanyol. Sin embargo, nadie reparón, pese a que también se aprecia en las repeticiones, que es Kumbulla quien previamente empujó a Loïc Badé, siendo un futbolista del Espanyol el que empieza un forcejeo que luego concluye con ese error del guardameta.

En el Sevilla no quedaron nada conformes con la decisión, ya que entienden que Badé saca el brazo y empuja levemente a Cabrera porque Kumbulla, que estaba detrás suya, también le había empujado a él por la espalda, tal y como se puede ver en las capturas de la retransmisión que acompañan este artículo. Una acción que bien pudo darle al duelo otro desenlace bien distinto, con casi 40 minutos para consumar la remontada.