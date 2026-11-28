Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 15:49h.

España supera por la vía rápida a Gran Bretaña en busca de la séptima Copa Davis

La Copa Davis, uno de los cuatro títulos que le faltan a Carlos Alcaraz

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Los pronósticos se han cumplido en Bolonia con las victorias de Rafa Jódar y Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie y Arthur Fery, respectivamente, para que España alcance su 12ª final de la Copa Davis en busca de la séptima Ensaladera. El equipo dirigido por David Ferrer se ha impuesto por la vía rápida a Gran Bretaña en las semifinales de este sábado y se citará por segundo año consecutivo en la final al combinado local, Italia, que superó sin Jannik Sinner a la República Checa este viernes.

La final de la Copa Davis de este domingo arrancará a las 15:00h. de este domingo en el Virtus Segafredo Arena de Bolonia con el duelo entre Rafa Jódar y Lorenzo Musetti para seguir con el partido entre Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli reedición del duelo de hace una semana en las ATP Finals. El propio Alcaraz y Marcel Granollers jugarían posteriormente el dobles en caso de ser necesario en una serie de partidos que se podrán ver en directo por .

La crónica de las semis de la Copa Davis, por Carlos Expósito (EFE)

Alcaraz, intratable

Alcaraz y Fery se enfrentaron por primera vez en el circuito con triunfo para el español por 6-2 y 6-1. El murciano comenzó de forma brillante, dejó claras sus intenciones, se puso 3-0 arriba rápidamente y destacó con golpes increíbles, a los que ya parece que acostumbra. Le corrió mucho la derecha y derribó la defensa del británico.

Fery, dentro de sus posibilidades, no se rindió y sumó luego un juego después de salvar un par de bolas de 'break'. Pero sufrió dos roturas, Alcaraz se puso 5-1 y le costó mucho darle la vuelta, pese a romper al murciano uno de sus saques sin conceder ni un punto, antes de que su rival cerrara la manga por 6-2 en treinta y nueve minutos.

En el segundo set, después de que en el intermedio los aficionados cantaran "Que viva España", que popularizó Manolo Escobar, la tónica fue similar. Alcaraz arrasó mientras su contrincante intentaba frenar, en vano, los embistes.

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Fue mucho Alcaraz para Fery, un tenista que alcanzó este año las semifinales de Wimbledon, en las que cayó ante el alemán Alexander Zverev.

De nuevo con protección en la rodilla derecha y en el muslo izquierdo, donde tiene molestias en el isquiotibial, Alcaraz no cedió, conectó disparos muy potentes desde el fondo de la pista y supo cuándo tenía que subir a la red.

El último tramo del partido supuso la rendición del británico ante su rival. Alcaraz cerró el segundo parcial habiendo concedido solo un juego en treinta y cuatro minutos.

El murciano, que se reservó en los cuartos de final ante Austria, confirmó su buen momento después de conquistar la Copa de Maestros por primera vez en su carrera y dejó claro que las molestias físicas no le frenan.

Después de perderse la Copa Davis el año pasado, el de El Palmar llegó con hambre de ir a por el título, uno de los pocos que faltan en su palmarés.

Jódar abrió el camino

Antes, Rafa Jódar abrió el camino del murciano con el primer punto, después de vencer al británico Cameron Norrie por 6-2 y 7-5. El de Leganés se mostró muy cómodo sobre la pista ante un rival al que ya había ganado en dos ocasiones este año.

"Representar a tu país en unas semifinales de Copa Davis, darle el primer punto en este formato, en el que solo hay que ganar dos, es una sensación única", aseveró el madrileño tras el partido.

El combinado español alcanzó así su segunda final consecutiva y tratará de tomarse la revancha contra Italia, después de que el año pasado los transalpinos le arrebataran la 'ensaladera' en este mismo escenario.

Este año, la presencia del murciano, que se ausentó de la pasada por lesión, y de Jódar, que compite en la Copa Davis por primera vez, cambiarán los protagonistas españoles respecto a los que compitieron el año pasado en la modalidad de individuales (Pablo Carreño y Jaume Munar).

Desde 2019, cuando Rafa Nadal lideró el último triunfo, España, que persigue su séptimo, no se alza con el título. Italia ganó cuatro en total, los tres últimos de forma consecutiva.

Gran Bretaña, por su parte, se quedó a las puertas de alcanzar una final de la competición entre naciones después de once años, tras superar este año a una de las favoritas, la Alemania de Alexander Zverev, en los cuartos de final.