Juan Pérez 22 NOV 2026 - 21:46h.

Una cifra de récord que lo encumbra en su carrera

La mejor preparación del murciano antes de tocar el cielo

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Los 23 años de Carlos Alcaraz son aún más sonados después de acometer uno de los mayores logros de su carrera como lo es triunfar, con el invicto acunado, en las Finales ATP de Turín, el premio económico más potente de su carrera. El murciano completó el círculo ante Alexander Zverev, número uno del mundo, para llenar sus arcas con un meritorio título que le devuelve a lo más alto.

La Copa de Maestros tiene sabor español después de muchos años con la victoria de Carlos Alcaraz, una cima tanto para el valor del deportista como para su cuenta bancaria. El español suma 5.171.000 dólares tras la victoria final del domingo, lo que se traduce en unos 4.71 millones de euros, más de lo que ha ganado nunca en un único torneo por lo que tiene un extra indudable.

El precio final asciende por la participación en sí y por todas las victorias en la fase de grupos así como posteriormente en semifinales y final. Ha completado el circuito sin fallo, lo que aumenta sus ganancias totales a las máximas posibles, y es que por ejemplo la final solamente ya deja un montante de 2.412.000 dólares.

En el aspecto deportivo, Carlos Alcaraz suma 1.500 puntos para la clasificación mundial de la ATP después de vencer al estadounidense Frances Tiafoe en el arranque del torneo y seguir después con el ruso Daniil Medvedev. El español se convierte así en el jugador más joven en toda la historia en conseguir los cuatro grand slams así como el torneo de maestros, una auténtica en vida que se suma a los otros dos españoles que la ganaron.

En términos económicos, la cifra mencionada está en bruto, por lo que después de impuestos y tributos en España, la cifra bajará después de un año donde según puntodebreak ha facturado cerca de 12,5 millones de dólares. De hecho en la suma total de su carrera, el medio afirma que eso puede sumar un total de 73,5 millones de dólares desde el inicio de su carrera profesional. Un plus para el escaparate mundial del murciano, que ha hecho historia en el mundo del tenis.