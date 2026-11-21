Joaquín Anduro 21 NOV 2026 - 16:11h.

Mati Prats ve a Rafa Nadal como el próximo presidente del Real Madrid

José Mourinho, Vinicius y una decisión que marca el presente y futuro del Real Madrid

Compartir







Este sábado se ha celebrado la Asamblea del Real Madrid con Rafa Nadal como el gran protagonista al entrar como miembro de la Junta Directiva madridista en una decisión muy aplaudida por todos los allí presentes. La presencia del que ha sido uno de los mejores deportistas de todos los tiempos en el club merengue podría conllevar que se convirtiese en sucesor de Florentino Pérez, tal y como ha valorado Mati Prats. El presentador, en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, ha señalado al extenista como el siguiente máximo mandatario madridista al no dar Florentino "puntada sin hilo" con un fichaje de estas características.