Ángel Cotán 21 NOV 2026 - 11:23h.

El extenista ya se sienta en la mesa de la Junta Directiva

La reacción de Carlos Alcaraz con lo de Rafa Nadal y el Real Madrid: "Es una locura"

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El Real Madrid regresa este sábado a LALIGA EA Sports tras un nuevo parón de selecciones, pero antes, los focos los acaparó la Asamblea. Con Florentino Pérez a la cabeza, los socios representantes acudieron a un acto en el que Rafael Nadal fue muy protagonista. El laureado extenista se sentó al lado del presidente y asistió en primera persona a un discurso en el que Dani Carvajal también se llevó muchos aplausos.

El palo de Florentino Pérez y la imagen de Rafael Nadal

La gran imagen de la jornada en clave merengue no tardó en producirse. Acompañado de una atronadora ovación, Rafael Nadal se sentó junto a Florentino Pérez y el resto de miembros de la Junta Directiva. El presidente del Real Madrid tuvo unas palabras de agradecimiento al extenista: "La Junta Directiva ha propuesto el nombramiento de Rafael Nadal como nuevo miembro de nuestra Junta Directiva. Rafael Nadal es socio de honor del Real Madrid y por tanto tiene pleno derecho a estar presente en esta Asamblea como uno más de nuestros socios representantes que, como también saben, su nombramiento deberá ser sometido a ratificación y ustedes a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará a continuación".

Florentino Pérez también aprovechó la celebración de esta asamblea para dar un palo a los medios de comunicación por las informaciones que se han deslizado sobre el candidato Enrique Riquelme: "Los socios hablaron con claridad, las elecciones terminaron y lo que no lograron en las urnas, no lo van a conseguir con bulos en los medios de comunicación".

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Dani Carvajal, protagonista en la Asamblea del Real Madrid

El exjugador del Real Madrid Dani Carvajal, ahora en el Getafe, recibió unas palabras de homenaje de parte de Florentino Pérez durante el informe del presidente, presentado en la Asamblea General Ordinaria del club blanco celebrada este sábado.

El de Leganés, de 34 años, fue objeto de una mención especial dentro de las palabras del máximo mandatario blanco dedicadas "a quienes han cumplido su etapa del Real Madrid", a los que recordó que "esta seguirá siendo su casa y tendrán para siempre todo nuestro cariño", y entre quienes mencionó a los jugadores que han abandonado la disciplina blanca y a Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, entrenadores durante la temporada 2025/2026.

"Quisiera hacer una mención a uno de nuestros grandes canteranos, como es Dani Carvajal. Aquel niño de solo 12 años que colocó la primera piedra de esta Ciudad Real Madrid ha culminado su carrera en el Real Madrid con 27 títulos, entre ellos 6 Copas de Europa, igualando a Paco Gento. Gracias por todo lo que nos has dado, te llevas el respeto, la admiración y el cariño de todo el madridismo", apuntó Pérez.

El presidente también señaló a los "grandes jugadores" que se han incorporado al primer equipo durante el pasado mercado de fichajes, con una mención especial al técnico portugués Jose Mourinho, de quien dijo que "regresa a su casa para ayudarnos a alcanzar todos los objetivos".

Ante 1.597 socios compromisarios, de los cuales 758 estaban presentes en la sala y 839 conectados por medios telemáticos, Pérez había empezado agradeciendo la "confianza" en el pasado proceso electoral, en el que se impuso al candidato Enrique Riquelme. "Ha vuelto a demostrar la fortaleza de nuestra institución y el sentimiento de pertenencia que nos une. Nada de esto sería posible sin la lealtad de los socios", resumió.

El presidente también hizo referencia al estado deportivo de los últimos cursos: "Somos conscientes de la decepción que se genera cuando no llegan los triunfos esperados. Algún día miraremos atrás y veremos con cierta incredulidad todo lo que hemos vivido juntos. El madridismo ha recuperado la ilusión".

Antes, la Asamblea había comenzado con un minuto de silencio como forma de "recuerdo especial para los madridistas que no están con nosotros", según el presidente, con una mención especial a algunos de los más recientes fallecidos, como José Emilio Santamaría.