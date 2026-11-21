Ángel Cotán 21 NOV 2026 - 10:48h.

El eterno capitán azul reflexiona sobre el fútbol actual

Raúl González pide un delantero de Primera al Oviedo y hasta tres fichajes en invierno

Compartir







Santi Cazorla demostró con hechos ser un futbolista diferente. Tras una larga carrera deportiva, con la vida solucionada y un sinfín de lesiones a sus espaldas, el talentoso centrocampista apostó por regresar a casa y cumplir su sueño de niñez. El internacional español defendió la camiseta del Real Oviedo y demostró que no venía de paseo.

Tras quedarse a las puertas, el eterno capitán carbayón logró el ansiado ascenso a LALIGA EA Sports y colgó las botas con una foto imborrable. Ahora, desde el otro lado, Santi Cazorla reflexiona sobre el fútbol actual.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid debate por el nuevo delantero y Mateu Alemany apuesta por un tanque

La reflexión con crítica de Santi Cazorla tras su fichaje por el Oviedo

Lo ha hecho en una extensa entrevista concedida a La Media Inglesa. Allí, el exfutbolista aprovecha su propio ejemplo para criticar algunas decisiones que se producen en el fútbol actual: "Ese sentimiento de tener a gente de casa creo que se ha perdido un poco. Mi sueño desde niño era jugar en el equipo de mi ciudad y desde el día que me fui tenía esa espinita. Fue la mejor decisión que he tenido, se ha perdido un poco eso, no todo es el dinero. Por eso tomé la decisión de volver cobrando el mínimo porque creía que podía seguir sumando, no iba solo a por los aplausos. Quería ser importante y devolver al club a lo más alto y para eso me responsabilicé en hacer las cosas bien".

Además de repasar su andadura por el Arsenal al detalle, Santi Cazorla también reconoció que se ve reflejado en Pedri en el campo por su manejo de ambas piernas: "Salvando las distancias, me gusta mucho como juega Pedri. Es un futbolista que se maneja bien con ambos perfiles y piernas, se asemeja un poco a lo que yo quería hacer cuando estaba en el campo".