Ángel Cotán 18 NOV 2026 - 10:35h.

El técnico pide más mimbres para lograr el objetivo

Raúl González responde a la petición de Jesús Martínez y a la charla con Santi Cazorla: "Es un equilibrio"

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Raúl González Blanco no comenzó su nueva etapa en los banquillos como deseaba. El mítico exfutbolista arrancó con derrota en el Carlos Tartiere y tiene mucho trabajo por delante para conseguir el objetivo del ascenso a Primera División. Para ello, y tras realizar los primeros análisis en directo, el entrenador del Real Oviedo pide refuerzos.

El preparador madrileño no desvía el foco de la importante visita al Córdoba CF de este domingo, pero mira al futuro de la temporada con una lista de deseos directa a David Fernández. El director deportivo del conjunto carbayón ya trabaja de cara a enero.

Raúl González pide al Oviedo tres fichajes concretos en enero

Así lo avanza La Nueva España. Con el objetivo de elevar su abanico de posibilidades tanto en ataque como en defensa, Raúl González ha puesto sobre la mesa del club carbayón una serie de refuerzos que le permitirían desplegar su plan de juego. Entre las solicitudes del técnico destaca el nombre de un delantero centro de Primera División.

Se trata de Juan Carlos Arana, futbolista que ha perdido todo su protagonismo este curso en el Racing de Santander y donde tiene contrato en vigor hasta junio de 2028. Con treinta goles en su currículum en LALIGA Hypermotion, el ariete canario se postula como posible refuerzo invernal del conjunto azul.

No es la única parcela en la que Raúl González pone el foco, pero sí la gran prioridad. La citada fuente también apunta a una petición del técnico de firmar a un nuevo defensa central e incluso a dos si el mercado de enero ofrece la posibilidad. Con mucho trabajo por delante, David Fernández y México afrontan el reto de satisfacer las peticiones de un técnico que genera confianza en la propiedad pero al que también se le exigirán resultados inmediatos.