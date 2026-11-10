Raúl González responde a la petición de Jesús Martínez y a la charla con Santi Cazorla

Ángel Cotán 10 NOV 2026 - 14:13h.

El flamante técnico carbayón se presenta en sociedad

Rafa Alkorta explica los motivos de Raúl González para fichar por el Oviedo: "No al Villarreal"

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Raúl González Blanco se presentó en sociedad este martes como nuevo entrenador del Real Oviedo. Tras una larga formación en la cantera del Real Madrid, el que fuera delantero centro da un paso importante en su carrera como técnico en el conjunto carbayón. Una vez completado su primer entrenamiento con el club azul, el preparador madrileño ha atendido a los medios en sala de prensa.

Entre otras cuestiones, Raúl González desveló conversaciones previas a su fichaje con Santi Cazorla, así como explicó los motivos que le han llevado a aceptar la propuesta azul. El nuevo técnico del Oviedo confía en la propiedad.

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Las palabras de Raúl González en la sala de prensa del Real Oviedo

Su mensaje de bienvenida. "Después de un tiempo sin entrenar y de entrenar al Castilla, pues tenía la ilusión de poder elegir un lugar con tradición, con una ciudad que tiene pasión por el fútbol y la verdad que el club me ha convencido para tomar esta decisión y ponerme delante de este proyecto que me hace mucha ilusión. Sé que es un club exigente y espero poder estar a la altura".

Su conversación con Santi Cazorla. "He tenido algún acercamiento, pero lo que buscaba es lo que he encontrado aquí. Es una propiedad seria que ya lleva tiempo queriendo ayudar a la ciudad, construyendo una ciudad deportiva que es una de las llaves para seguir creciendo. He encontrado personas en la dirección deportiva y en la dirección general y como amigos y compañeros como con César y también he podido hablar con Santi Cazorla. Es un lugar que siento que puedo hacer lo que tengo en mi cabeza. Tengo ganas de ayudar. Eso me ha animado a tomar esta decisión".

Qué le pide Jesús Martínez. "Hablé con él y tuve una conversación muy futbolera. Es apasionado, se desvive y habla con todo el mundo que está aquí. A él le gustan los equipos atrevidos, que juegan bien al fútbol y que atacan, pero esto es un equilibrio de todo".