Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 11:45h.

Manuel Pellegrini atenderá a los medios de comunicación este martes

La historia de Lo Celso en la Ciudad Deportiva minutos antes del Elche - Betis

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El Betis volvió al trabajo este martes en la ciudad deportiva tras la victoria ante el Elche bajo una cansina lluvia que sirvió para mojar el reencuentro entre Manuel Pellegrini y Giovani Lo Celso después de que el argentino fuese descartado ante el Elche. La Copa del Rey, oportunidad para volver a ver al argentino sobre el césped.

Con múltiples canteranos presentes y sin los conocidos internacionales, Manuel Pellegrini dirigió la primera sesión previa al viaje de Copa del Rey para jugar ante el Navalcarnero, cita que se disputará en mitad de este parón internacional debido al desgraciado accidente ferroviario vivido hace semanas que obligó a suspender el encuentro.

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La cita ante el Navalcarnero se presenta, después de no ser llamado por Argentina, como la oportunidad idónea para volver a ver a Lo Celso sobre el césped después de que el mediapunta fuese el descarte de Manuel Pellegrini ante el Elche.

Como contábamos hace días en ElDesmarque, la ausencia de Lo Celso ante el Elche fue decisión puramente técnica de Manuel Pellegrini, entrenador que atenderá a los medios de comunicación a partir de las 12.30 horas y que, posiblemente, responderá sobre esta situación.

Manuel Pellegrini contará con varios canteranos ante el Navalcarnero

De igual manera, además de Lo Celso, Manuel Pellegrini aprovechará la cita en la Copa del Rey -ante la ausencia de canteranos- para dar oportunidades a muchos jóvenes.

Sin delanteros disponibles más allá de Aitor Ruibal, el chileno ha decidido convocar a Rodrigo Marina para la cita, mientras que Rica Fúnez será otro de los canteranos que promocione.

Además de los mencionados, también se espera que viajen con el primer equipo Mario Navarro y los guardametas Yan Zhuravskyi y Alejandro Postigo, que acompañarán a Diego Conde el que probablemente será su debut en partido oficial con el Betis.