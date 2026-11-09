Álvaro Borrego 09 NOV 2026 - 20:07h.

Miembros de seguridad habrían obligado a menores de 6 y 10 años a quitarse incluso la camiseta

Ez Abde celebró el triunfo del Betis en Elche cantándole a Manuel Pellegrini

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Durante las últimas horas se ha formado cierto revuelo en redes a raíz de unos hechos sucedidos durante la disputa del Elche - Real Betis. Varios aficionados béticos han denunciado públicamente su "profunda indignación y rechazo" ante lo ocurrido por culpa de miembros del personal de seguridad del Martínez Valero, que habrían actuado de forma indebida contra una familia de béticos la cual acudió al campo con dos menores de edad. Al parecer, les obligaron a quitarse las camisetas e incluso afirmaron que sus atavíos eran "motivo de sanción", algo fuera de toda lógica. Un 'abuso' que ha denunciado públicamente la Peña Bética de Murcia y que terminó con "dos niños llorando", aunque por suerte los béticos allí presentes les ayudaron a mediar con ese despropósito. Sea como fuere, los afectados insisten en que no es un hecho puntual y que sucesos así se repiten cada año en el estadio ilicitano.

Así reza el comunicado:

"La Peña Bética de Murcia desea manifestar públicamente su profunda indignación y rechazo ante los hechos protagonizados por miembros del personal de seguridad en el Estadio Martínez Valero durante el encuentro disputado entre Elche CF y Real Betis Balompié.

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Durante el acceso al estadio, dos socios de nuestra peña, de tan solo 6 y 10 años de edad, fueron obligados a dar la vuelta a sus camisetas identificativas para ocultar el escudo del Real Betis y los distintivos de nuestra peña, bajo el argumento de que en dicha imagen supuestamente incitaba a la violencia. Una vez en el interior, otro miembro de seguridad volvió a exigirles que se quitaran las camisetas, llegando incluso a afirmar que mostrar dicha serigrafía era ilegal y motivo de sanción.

Consideramos estos hechos absolutamente injustificados y desproporcionados, especialmmente por afectar a dos menores cuya única intención era disfrutar del fútbol y mostrar con orgullo su pertenencia a nuestra peña. Una situación que terminó con ambos niños llorando, viviendo una experiencia que nunca deberían haber sufrido en un estadio de fútbol.

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Queremos dejar claro que los símbolos de nuestra peña no incitan a la violencia ni representan amenaza alguna. Son elementos de identidad y sentimiento que nos unen al Real Betis y a nuestra tierra. Además, este episodio no es un hecho aislado. La pasada temporada, personal de seguridad del mismo estadio ya requisó varias bufandas de nuestros socios que nunca fueron recuperadas, y obligó a retirar nuestra bandera oficial. Pese a haber extremado este año las precauciones para evitar nuevos conflictos, la situación ha vuelto a repetirse, esta vez afectando a dos menores de edad.

Desde nuestra peña agradecemos el apoyo mostrado por los aficionados béticos presentes, que no dudaron en defender a los pequeños ante lo sucedido. Por todo ello, solicitamos al Elche y a los responsables de seguridad del estadio una explicación formal de lo ocurrido, así como las medidas oportunas para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

La Peña Bética de Murcia seguirá defendiendo su identidad, sus símbolos y, por encima de todo, la dignidad de sus socios. Continuaremos acompañando a nuestro Real Betis allá donde juegue, con el orgullo de representar nuestros colores".