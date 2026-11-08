eldesmarque.com 08 NOV 2026 - 15:53h.

Riquelme y Marc Bartra brindaron un triunfo agónico, sentenciado en las postrimerías de partido

La historia de Lo Celso en la Ciudad Deportiva minutos antes del Elche - Betis

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El Real Betis ganó como los equipos grandes. Sufriendo de lo lindo, sin demasiada lucidez en la toma de decisiones, pero haciendo valer la calidad de su plantilla. A través de los cambios -y la ambición- de Manuel Pellegrini. Un partido que no se desbloqueó hasta el último cuarto de hora, gracias a los goles de Rodrigo Riquelme y Marc Bartra. 26 puntazos y con la moral por las nubes a dos semanas del derbi.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Elche.

Álvaro Valles (6): Como los porteros de los equipos grandes. Apareció justo cuando se le necesitó.

Bellerín (4): Especialmente fallón, errando en los pases y todavía más en los centros.

Bartra (8): Otra vez él. Para matar el partido. El máximo goleador (en solitario) de este Betis. El mejor de la línea defensiva. Su ambición terminó resultando clave. Gracias a su robo en campo rival se inició la jugada del gol de Riquelme.

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Natan (5): Estuvo más gris que de costumbre, concediendo demasiados espacios e incurriendo en desconexiones tácticas que habilitaron (al menos hasta en dos ocasiones) opciones clarísimas para el Elche.

Fran García (5): Se mostró muy voluntarioso en campo rival, ofreciendo siempre una línea de pase, pero sufrió de lo lindo en defensa, dejando demasiados espacios.

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Marc Roca (4): Sufrió mucho con las transiciones tan rápidas del rival. Solo ganó uno de los siete duelos que libró.

Fornals (4): Tuvo una clarísima, pero el resto del partido le costó leer los movimientos del Elche. No supo entender tácticamente lo que requería el partido.

Isco (6): Luces y sombras. Empezó bien, metiendo dos pelotas de gol a Fornals y a Parrott, pero de repente desapareció. Deambulando en la presión y demasiado errático en el pase, con errores impropios en él, pero a poco que meta una marcha más su equipo lo agradece. Dio un paso al frente con la entrada de Ceballos, jugando en la mediapunta, y ahí llegaron los momentos de lucidez del Betis.

Ez Abde (4): Si ni siquiera él está inspirado es que algo no funciona. Falló una en el área chica.

Antony (1): Su nivel es desesperante. Especialmente preocupante. Todo lo hizo mal. Súper errático con balón y aún peor en la toma de decisiones. Es que ni siquiera se atreve la mitad de lo que lo hacía antes. Parece otro futbolista y desde luego lejísimos del nivel que debe tener un titular del Betis.

Troy Parrott (5): Luces y sombras. No le llegó un solo balón de calidad, pero aun así fue de los pocos que jugó con sentido en fase ofensiva. Las peleó todas, las bajó y se asoció bien de espaldas, pero cada vez que vio el fútbol de cara se diluyó su figura. Demasiado espeso con balón.

Suplentes

Aitor Ruibal (6): Es oro molido para este Betis. Si al equipo le falta calidad, o acierto, él lo equilibra con ganas, con sacrificio. Tirando líneas, pidiendo la pelota, alternando su posición... Fue un dolor de muelas para la defensa ilicitana.

Dani Ceballos (9): Ha cambiado el partido y sigue en línea ascendente. Le dio dinamismo y energía a la base de la jugada, siendo clave para la activación de sus compañeros. Participó en los dos goles. Pase al segundo palo en el 0-1 y asistencia a Bartra para el 0-2.

Riquelme (8): Decisivo. Quién se lo iba a decir. Empezó el curso como un tiro, desapareció de los onces (por culpa propia) y hoy le dio el triunfo al Betis.

Morante (7): Tiene colmillo, tiene olfato y sobre todo tiene ganas. Fue su cabezazo al palo el que terminó habilitando el gol de Riquelme.

Nelson Deossa (): S.C.

Manuel Pellegrini (8): Entendió qué necesitaba el Betis, detectó las carencias y cambió el partido desde el banquillo. Le dio el impulso decisivo. Tiene muchísimos recursos, sí, pero las sustituciones reflejan su ambición por ganar el partido.