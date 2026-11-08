El Betis impulsa una subasta solidaria para ayudar a la familia de Jesús de Miguel

Álvaro Borrego 08 NOV 2026 - 12:13h.

Las camisetas del Elche - Betis se subastarán y lo recaudado irá destinado a la familia del exfutbolista del Tenerife

Marc Bartra, Llorente y Fidalgo donan 5000 euros para ayudar a la familia de Jesús de Miguel

Compartir







El Elche y el Real Betis han informado este domingo de la puesta en marcha de una subasta solidaria de las camisetas de los once futbolistas titulares de ambos equipos para recaudar fondos en favor de la familia de Jesús de Miguel, exjugador del CD Tenerife fallecido el pasado martes. La iniciativa comenzará al término del partido y permanecerá abierta hasta el lunes 9 de noviembre a las 23:59 horas. Todas las camisetas partirán de un precio inicial de 50 euros y las pujas podrán realizarse a través de la página web subasta.elchecf.es.

Un homenaje para Jesús de Miguel

Como muestra de respeto y recuerdo, el Elche ha decidido que no suene el tradicional himno 'Aromas Ilicitanos' durante la salida de los equipos al terreno de juego. De esta manera, todo el Martínez Valero, con ambas aficiones en pie, podrá unirse en un sentido homenaje a Jesús de Miguel, en una muestra de cariño, respeto y solidaridad que estará por encima de cualquier escudo o rivalidad.

Posteriormente, se guardará un minuto de silencio en su memoria, siguiendo la iniciativa promovida por la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga. Los futbolistas de ambos equipos y el equipo arbitral formarán un semicírculo, abrazados, en torno al centro del campo, y se depositará un ramo de flores (en la zona donde falleció) como muestra de recuerdo.

Asimismo, durante el encuentro, en la primera interrupción del juego a partir del minuto 9, en referencia al dorsal que lucía Jesús, los jugadores de ambos equipos le rendirán homenaje con un aplauso desde sus respectivas posiciones. El videomarcador también proyectará un vídeo en su memoria.