Marc Bartra, Llorente y Fidalgo donan 5000 euros para ayudar a la familia de Jesús de Miguel

Pepe Jiménez Sevilla, 05 NOV 2026 - 13:20h.

El zaguero ex del Dortmund, el segundo con mayor donación total con 3.000 euros

Las palabras de la familia de Jesús de Miguel en el funeral del jugador: "Gracias por quererle y por acompañarnos"

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Un ejemplo dentro y fuera del campo. Marc Bartra, Álvaro Fidalgo y Diego Llorente han donado 5.000 euros para ayudar a la familia de Jesús de Miguel, futbolista tristemente fallecido a principios de semana tras el choque del Tenerife ante el Andorra.

La recaudación, que ya suma casi 51.000 euros recaudados, cuenta con numerosos futbolistas en la lista, entre los que destaca Marc Bartra, que se ha convertido en el segundo gran donante con 3.000 euros. Por su parte, Álvaro Fidalgo y Diego Llorente, han sumado otros mil euros a la lista.

Cabe recordar que la recaudación fue iniciada por el también futbolista Fran Sol, que a pesar de no tener relación alguna con Jesús de Miguel, explicó en DAZN que "ha sido algo espontáneo. Estaba en mi casa, no me quería meter en el Instagram, no quería ver más noticias de estas y, bueno, inevitablemente, pasaron las horas y me metí, dije, ¿por qué todo el mundo está poniendo fotos, están posteando cosas que, bueno, que dan apoyo moral, obviamente, pero no dan algo tangible como tal. Entonces, bueno, se me ocurrió esta iniciativa que se hace en otros países y dije, bueno, ¿por qué no? A pesar de que yo personalmente no le conocía, sí que es verdad que al haber jugado ahí soy delantero, me he dado muchos golpes con los porteros también y con defensas. Bueno, pues me gustaría dar esta iniciativa para ayudarles".

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"Hay un enlace y desde ahí se puede hacer el pago con Apple Pay, con el móvil. Es muy sencillo, se puede donar. Luego todo ese dinero está entrando a mi cuenta de Revolut y en cuanto finalice la recaudación, yo ya me he ido poniendo en contacto con el Tenerife para ver si me pueden dar, cuando ellos consideren oportuno, el contacto de su familia, de algún familiar y todo el dinero transferírselo a ellos. Va a ser todo muy transparente, muy sencillo. Todo el dinero va a ir destinado tanto a su mujer, su hija, sus padres, su familia, para que por lo menos sientan el apoyo de una manera un poquito más tangible de la que le estábamos dando con estos posts, con estos retuiteos. Yo creo que por lo menos van a sentir el calor del mundo del fútbol de una manera un poco más cercana", sentencia.