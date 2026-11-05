Pepe Jiménez Sevilla, 05 NOV 2026 - 09:28h.

El pasado año se convirtió en el jugador con más partidos en Europa con el Betis

El gesto de Schlotterbeck a la afición del Betis tras la cita ante el Dortmund

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La resiliencia de Isco Alarcón también es de Aitor Ruibal. El atacante, lateral o lo que necesite el Betis, tras sus minutos ante el Málaga, apenas necesitó cinco minutos en Dortmund para poner su nombre en lo más alto de la historia de la entidad verdiblanca y colarse, tras cinco meses de lucha, en un único grupo en el conjunto del Benito Villamarín.

De la mano de Isco Alarcón y Ez Abde, Aitor Ruibal ha conseguido unirse al selecto grupo de jugadores que han conseguido anotar un tanto con el Betis en las tres competiciones europeas, es decir, en Champions League, en Europa League y en la Conference League.

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Es importante señalar, para los más puristas, que el gol de Aitor Ruibal en la Conference League llegó en la fase previa, pero no por ello deja de contar en las estadísticas de un jugador que volvió a demostrar ante el Dortmund que es imprescindible para este equipo.

Los números de Aitor Ruibal en el Betis

Considerado siempre como un jugador más de banquillo que del rango indiscutible, la realidad es que Aitor Ruibal tiene números en el Betis de futbolista histórico. Por el momento, el catalán suma 216 apariciones con la camiseta verdiblanca -incluida la del Dortmund- en los que ha anotado 16 goles y ha dado 19 asistencias.

Como curiosidad, la única competición en la que no ha conseguido marcar con la camiseta del Betis ha sido en la Supercopa de España, torneo en el que jugó en 2023 y en el que no pudo dejar su sello a pesar de aquel cambio de look que tanto interés despertó por entonces.

La lucha del extremo para volver a competir con el Betis

Este pequeño reconocimiento, ese grito al cielo de Dortmund que dedicó este pasado miércoles tras anotar su primer tanto en la máxima competición europea, no es más que un premio para un jugador que no ha tenido un inicio nada fácil.

Operado en mayo, el extremo ha tenido que vivir la pretemporada alejado de sus compañeros, el inicio desde la grada y los momentos especiales vividos en La Cartuja en estos primeros meses, vestido de calle.

No se rindió, prometió que volvería -si era posible- más fuerte y a sus 30 años, con su equipo peleando por todo y contra todos, Aitor Ruibal está dispuesto a seguir rompiendo registros en el club de su vida.