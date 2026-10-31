Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 21:29h.

Aitor Ruibal desea quedarse para siempre en el Betis

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El Real Betis se impuso este sábado por 2-1 al Málaga en La Cartuja en un partido en el que los de Manuel Pellegrini supieron administrar la ventaja para llevarse una victoria necesaria antes de viajar a Dortmund en Champions. Allí podría debutar en la máxima competición europea Aitor Ruibal, que ha vuelto a tener minutos tras su lesión emocionado por la ovación de La Cartuja.