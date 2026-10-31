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Aitor Ruibal recuerda los partidos de Champions con su abuelo con la emoción de volver con el Betis: "Es mi casa"
Aitor Ruibal desea quedarse para siempre en el Betis
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El Real Betis se impuso este sábado por 2-1 al Málaga en La Cartuja en un partido en el que los de Manuel Pellegrini supieron administrar la ventaja para llevarse una victoria necesaria antes de viajar a Dortmund en Champions. Allí podría debutar en la máxima competición europea Aitor Ruibal, que ha vuelto a tener minutos tras su lesión emocionado por la ovación de La Cartuja.
El polivalente futbolista ha jurado amor eterno al equipo verdiblanco y ha recordado cómo veía con su abuelo los partidos de Liga de Campeones que ahora puede disputar. En el vídeo que acompaña la noticia puedes escuchar al jugador catalán y su deseo de quedarse para siempre en el conjunto de Heliópolis y sus recuerdos de la Champions como aficionado.