Cánticos contra Pedro Sánchez y mensajes por el accidente de Urda en el campo del Betis

Álvaro Borrego 31 OCT 2026 - 19:46h.

El club guardó un emotivo minuto de silencio y los aficionados respondieron con cánticos contra Pedro Sánchez

El mensaje de Marc Bartra tras el accidente de tren: "Nunca sabemos si ese mañana que damos por hecho llegará de verdad"

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El minuto de silencio realizado este sábado en La Cartuja tuvo una dedicatoria muy especial. El Real Betis Balompié mostró sus respetos a todos los fallecidos en el trágico accidente de tren producido el pasado 28 de octubre a la altura de Urda, en Toledo. Una fatalidad que ha conmocionado a todo el país, que hoy cumplía el último de los tres días de luto decretados para el Gobierno. Los jugadores saltaron al campo con un brazalete negro, en señal de respeto a todos los muertos, y centró su pésame en, además de las víctimas, José Ángel San Emeterio, cofrade de la Hermandad del Museo, y Alfredo Sánchez Monteseirín, el que fuera alcalde de Sevilla durante más de una década, aunque su trágico final nada tiene que ver con el accidente y sí con una larga enfermedad. Una tarde de reivindicaciones en el seno de la afición verdiblanca, que centró sus críticas contra el presidente del país Pedro Sánchez.

Justo después del minuto de silencio, miles de aficionados clamaron contra Pedro Sánchez por su gestión al frente del Gobierno, a menos de un mes de las próximas elecciones generales. Unos minutos después, desde la grada de Gol Sur se sacó una pancarta de apoyo a todos los afectados por el accidente de tren de Urda, a lo que respondieron de nuevo miles de béticos con el mismo cántico contra el presidente español, aunque también hubo algunos pitos.

Una tragedia que se ha llevado la vida de 69 personas, aunque todavía permanecen activas 67 denuncias más por desaparición. Mientras tanto continúan las labores de identificación e investigación, con la Guardia Civil de nuevo trabajando sobre el terreno -con perros- para seguir con las labores de búsqueda. El de este sábado será el último de los tres días de luto decretados por el Gobierno, para el que apunta a ser la mayor catástrofe ferroviaria de la historia de nuestro país.