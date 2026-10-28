Fran Fuentes 28 OCT 2026 - 23:51h.

El central del Real Betis se ha mostrado muy afectado tras lo acontecido en Toledo

El mensaje de Davinchi tras el accidente de tren señalando a Óscar Puente: "No somos objetos para chistes"

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Marc Bartra se ha unido a las numerosas muestras de apoyo del mundo del fútbol a las víctimas y familiares del accidente de trenes acontecido en Toledo. El Real Betis también ha querido aportar su granito de arena en esta difícil situación, y su partido se jugará el próximo 12 de noviembre. El central, que en su día sufrió un ataque cuando formaba parte del Borussia Dortmund, ha dejado unas emotivas palabras en las que desea a cada persona que no se guarde las muestras de afecto a sus seres queridos.

"A veces, tiene que ocurrir algo trágico para darnos cuenta de lo frágil que es la vida y de lo mucho que damos por sentado. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, dejando para mañana un abrazo, una llamada o un "te quiero". Como si las personas que amamos fueran a estar siempre ahi. Pero la vida no siempre nos avisa antes de cambiarlo todo. No sabemos cuál será la última vez que abracemos a nuestros padres, que nos riamos con nuestros hermanos o que compartamos un día cualquiera con nuestros amigos. Y quizá lo más duro sea que esos momentos que algún día daríamos cualquier cosa por recuperar son, muchas veces, aquellos a los que hoy apenas prestamos atención: una conversación, una comida en familia, empezar algo que sentimos que queremos hacer, escribir un mensaje o un abrazo antes de irnos.

Por eso, amad a vuestra gente todo lo fuerte que podáis. Llamadles, visitadles, abrazadles un poquito más. Dejad a un lado el orgullo y no guardéis las palabras bonitas para una ocasión especial. No hace falta que ocurra algo terrible para recordar lo importantes que son. No esperemos a perder a alguien para comprender su valor, ni a mirar atrás para darnos cuenta de lo bonitas que eran aquellas cosas que un día nos parecieron normales. Porque tener a nuestra gente bien, cerca, poder abrazarla y decirle "te quiero" es uno de los mayores regalos de la vida.

No dejéis el amor para mañana. Nunca sabemos si ese mañana que damos por hecho llegará de verdad".