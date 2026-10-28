La plantilla del Betis pone su granito de arena para ayudar a los afectados por el accidente de tren de Toledo

Álvaro Borrego 28 OCT 2026 - 22:38h.

Varios jugadores han dado visibilidad a los puntos de ayuda y han mandado un emotivo mensaje de apoyo a los afectados

Aitor Ruibal tomó a Isco como ejemplo para superar su lesión: "No veía la luz al final del túnel"

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El Real Betis ha mostrado este miércoles "su máximo dolor" por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que a la postre obligó a posponer el partido de Copa del Rey previsto contra el Navalcarnero. Un compromiso que, por petición del propio club, se celebrará finalmente el próximo 12 de noviembre, en mitad del parón de selecciones, y sin los internacionales verdiblancos. En estos casos el fútbol es secundario y así lo ha querido dejar claro también la plantilla, que se ha volcado con los afectados y ha puesto su particular 'granito de arena'

Ez Abde, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Aitor Ruibal, entre otros, se han pronunciado a través de las redes sociales, dándole visibilidad a los teléfonos de ayuda, puntos de servicio y donaciones de sangre. "Quiero mandar mi más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas en el terrible accidente ferroviario de Toledo. Todo mi apoyo y fuerza a los heridos y a todos los que están trabajando sin descanso en el rescate. Son momentos que nos dejan sin palabras y nos recuerdan lo frágil que es todo. De corazón, estamos con vosotros. Que descansen en paz", publicaba Marc Bartra en una de sus historias de Instagram

De igual manera, Ez Abde ofreció sus condolencias y mandó un mensaje de apoyo a todos los que están sufriendo: "Todo mi cariño y mi más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario en Urda. Muchs fuerza y una pronta recuperación para todos los heridos. Gracias de corazón a todos los profesionales que están ayudando en estos momentos tan difíciles. Animo a que si estás en las provincias de Madrid-Toledo, dones sangre y ayudes a quienes más lo necesitan en esta tragedia". Sin duda, los jugadores del combinado verdiblanco han demostrado que este vestuario no es sólo de Champions en lo que al fútbol se refiere".

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"El club y todos los béticos trasladan su pesar y su solidaridad a los familiares y amigos de los fallecidos y transmiten su apoyo y deseo de recuperación a todos los heridos. Descansen en paz", señalaba el Betis en sus medios.

Ramón Alarcón, CEO de la entidad, explicó que, después de hablar "con el cuerpo técnico y, por la planificación deportiva, las cargas de entrenamiento, la organización logística... entendíamos que lo mejor era volvernos a Sevilla y ya organizar la semana que hay el parón de selecciones, pues buscar ahí un hueco y un lugar en esa semana". Finalmente el encuentro se celebrará el 12 de noviembre.