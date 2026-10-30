Álvaro Borrego 30 OCT 2026 - 14:02h.

El mediapunta se ha quedado fuera de la convocatoria contra el Málaga y sigue siendo el único futbolista de campo inédito esta temporada

Cucho Hernández, aún en duda para el Navalcarnero - Betis de Copa

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Iker Losada sigue siendo el único futbolista de campo -sano, a excepción de Aitor Ruibal- inédito esta temporada. El Real Betis le buscó una salida durante todo el verano y el propio jugador le dio al club su compromiso de encontrar un destino antes del cierre de mercado, pero ninguna de las ofertas le convencieron y a última hora se negó a salir. El gallego apostó por su continuidad aun a sabiendas de que tener regularidad o minutos sería misión imposible, como así se ha demostrado en estos dos primeros meses de competición. Sea como fuere, en el momento que se cerró la ventana de transferencias pasó a ser uno más para Manuel Pellegrini -o al menos eso dijo el entrenador- y este miércoles era la fecha señalada para tener algunos minutos, pero la suspensión del partido de Copa del Rey le hizo perder otra oportunidad.

Sin ir más lejos, este viernes ha sido el descarte del entrenador para el duelo contra el Málaga. El mediocentro ha sido el único jugador de campo que se ha quedado fuera de la convocatoria y todo apunta a que ocurrirá lo mismo la próxima semana para Dortmund o Elche. Por el momento parece que deberá aguardar, como mínimo, al próximo 12 de noviembre cuando se dispute ese partido aplazado contra el Navalcarnero. Una fecha en la que sí debería tener minutos, sobre todo teniendo en cuenta que podrían faltar casi una decena de internacionales.

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Iker Losada regresó a la exposición pública hace unos días, cuando Manuel Pellegrini reveló una conversación que tuvo con el futbolista nada más finalizar el mercado. El entrenador ya le advirtió que sería muy difícil jugar en este Betis, donde tiene a cuatro, cinco y hasta seis compañeros por delante, hasta el punto de haberse quedado sin inscribir en la Champions League y no haber sido convocado para ninguno de los últimos cinco compromisos ligueros.

A pesar de todo ello el entrenador destacaba la profesionalidad del jugador, que sigue entrenando como uno más, y explicó ese diálogo que mantuvieron ambos a principios de temporada... pero hoy volvió a quedarse fuera para el duelo contra el Málaga: "Está entrenando bastante bien, es un buen profesional, yo hablé al comienzo de la temporada con él porque en su puesto hay muchos jugadores, tiene por delante a Isco, Lo Celso o Fornals, el mismo Fidalgo, pero tomó la decisión de mantenerse en el plantel y en ese momento tiene las mismas opciones de jugar", espetó Manuel Pellegrini, quien por el momento sigue sin contar con él.