Álvaro Borrego 30 OCT 2026 - 13:41h.

Si el colombiano no llegase a tiempo, Pellegrini cuenta con Deossa y Aitor Ruibal como opciones para esa posición

Pellegrini 'aparca' su cariño por el Málaga y apuesta por el Betis: "Debo dejarlo al lado"

Compartir







El delantero colombiano Cucho Hernández, lesionado, y el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, sancionado, han sido las únicas ausencias con las que el entrenador el Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha preparado el duelo de este sábado en La Cartuja. Sí que ha entrenado Junior Firpo, pero el técnico reconoció que aún no está para entrar en una convocatoria. "Está en fase de recuperación todavía, no va a estar en la lista de citados porque el cuerpo médico estimó que le demos algunos días más para darle máxima intensidad a los entrenamientos", explicaba el chileno sobre el estado físico del lateral.

Vuelve a estar disponible el extremo brasileño Antony Dos Santos una vez superado el proceso vírico que le impidió viajar a Madrid con el resto de sus compañeros para el duelo ante el Navalcarnero, que finalmente se jugará el 12 de noviembre próximo durante el parón liguero. Antony se apunta así al duelo ante el Málaga de la undécima jornada liguera, para el que el técnico santiaguino no podrá contar con Facundo Bernal, quien no pudo sumar ante el Navalcarnero el segundo de los cuatro partidos con los que fue sancionado por su expulsión ante el Barcelona y que cumplirá ante los malaguistas.

Precisamente para ese duelo copero Manuel Pellegrini tiene un serio problema con la delantera. Parrott estará con Irlanda, por lo que el entrenador podría no tener ninguna referencia natural para ejercer como nueve. El entrenador espera que evolucione favorablemente el Cucho Hernández, aunque no se atrevió a dar ninguna certeza: "Si Troy está citado no podrá jugar. Todavía quedan diez días más, vamos a ver la evolución de Cucho. Aitor está recuperado, tenemos a Deossa que también juega en esa posición aunque veremos is va con su selección. Primero Málaga, luego Dortmund y después Elche, ya veremos".

El regreso al grupo de Junior (a partir de la próxima semana) aliviará la posición de lateral izquierdo, para la que el entrenador bético sólo cuenta con Fran García como único jugador específico para ese puesto aunque con la opción de escorar hacia la banda al central argentino Valentín Gómez. El del Málaga será el tercer partido consecutivo en el que irá convocado Aitor Ruibal tras cinco meses en el dique seco por una operación de rodilla y podría ser el de sus primeros minutos en esta temporada.