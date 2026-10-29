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Álvaro Valles está en los planes de Luis de la Fuente

Álvaro Valles, ante el Barça
Álvaro Valles, ante el Barça. Kiko Hurtado
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El inicio de temporada de Álvaro Valles con el Real Betis Balompié está siendo brillante. El portero de La Rinconada está siendo uno de los jugadores clave del buen comienzo del equipo verdiblanco, hasta el punto de convencer a Manuel Pellegrini de que sus habituales rotaciones en la portería no eran necesarias.

Así, como es lógico, ha llamado la atención del fútbol español en general y de Luis de la Fuente en particular. El seleccionador nacional, según apunta el diario As, le ha incluido en la prelista para el próximo parón de noviembre, en el que España buscará clasificarse como primero de grupo para los cuartos de final de la UEFA Nations League, con partidos ante Chequia en Praga e Inglaterra en el Metropolitano de Madrid.

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Sin embargo, no es sencillo que acabe entrando en la lista definitiva. En el ‘megaparón’ de octubre estuvo en las quinielas, especialmente al conocerse la salida de la convocatoria de Joan García, pues el portero del FC Barcelona se había lesionado la semana antes de que parara LALIGA EA SPORTS. Lo normal es que el catalán vuelva y regresa a la lista junto a Unai Simón y David Raya, recientemente reconocidos como el mejor portero del mundo y receptor del Trofeo Yashin y el segundo mejor. García también estaba entre los nominados.

Además, en la pasada convocatoria tampoco Luis de la Fuente contó con él de manera definitiva pese a la baja del meta culé, dándole la oportunidad al valenciano Josep Martínez, el portero del Inter de Milán que entró a última hora a formar parte de la expedición de la campeona del mundo.

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Álvaro Valles, negándole un gol al Celta
Álvaro Valles, negándole un gol al Celta. LALIGA

Competir en el parón

Con todo, en el próximo parón de selecciones se va a dar una circunstancia especial en el Real Betis Balompié, ya que tendrá que competir cuando los internacionales estén con sus selecciones. El partido de la primera ronda de la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero se jugará finalmente el 12 de noviembre en Alcorcón.

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Si Álvaro Valles fuera con España, se lo perdería de forma obligada, aunque lo más normal en este caso es que lo acabe jugando Diego Conde, sin minutos oficiales aún en lo que va de temporada. El que a buen seguro no estará será Manu González, un habitual en las categorías inferiores de la selección nacional, a caballo entre la selección sub 20 y la sub 21.

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