Antony, baja de última hora para la Copa del Rey

Pepe Jiménez Sevilla, 28 OCT 2026 - 10:28h.

El brasileño sufre un proceso vírico

Pellegrini también espera más de Antony: "Él es muy consciente de que tiene que mejorar"

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El Real Betis, a través de sus medios oficiales, ha confirmado este miércoles que Antony, convocado en principio por Manuel Pellegrini, no viajará a Madrid junto a sus compañeros debido a un proceso vírico, por lo que no estará en la primera cita bética en la Copa del Rey.

A pesar de que el extremo brasileño no partía entre los favoritos para salir como titular en esta cita ante la carga de minutos acumulada en las últimas semanas, este hecho llega, posiblemente, en el peor momento reciente del atacante brasileño.

Sin los números o las sensaciones de tiempos pasados, Antony podría haber disputado algunos minutos ante un rival teóricamente inferior que le podrían haber permitido recuperar algo de confianza, pero el brasileño deberá quedarse en casa debido a un proceso vírico.

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Antony, con ello, se suma a las bajas del Cucho Hernández, que continúa recuperándose de su lesión, Facundo Bernal y Junior Firpo, todos ellos descartados por Manuel Pellegrini en la previa del viaje a Madrid.

Sin Antony en el banco, las opciones de ver a Morante más minutos sobre el césped, o Aitor Ruibal e incluso Iker Losada nuevamente con la camiseta verdiblanca, aumentan considerablemente, contando, eso sí, Manuel Pellegrini con menos opciones para refrescar o aumentar el nivel de su equipo si fuese necesario.