El posible once titular de Pellegrini para el Navalcarnero - Betis de Copa del Rey

Álvaro Borrego 27 OCT 2026 - 19:43h.

Morante, Fidalgo, Riquelme o Diego Conde podrían ser algunas de las grandes novedades en el Betis

La convocatoria del Betis, sin sorpresas, para el partido de Copa del Rey

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El Real Betis inicia este miércoles su andadura en la Copa del Rey con el propósito de emular lo logrado en 2022, en el que hasta ahora ha sido el mayor logro bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Enfrente estará el CDA Navalcarnero, octavo clasificado de Segunda RFEF, ante el que intentará mantener la tensión competitiva para evitar sobresaltos en el prólogo de una competición que el conjunto bético tiene siempre entre sus objetivos, como reconoció el propio entrenador en la rueda de prensa previa.

Una tarde para la reivindicación en el Betis

La intensidad y la concentración desde el pitido inicial serán imperativos en los verdiblancos para encarrilar pronto la eliminatoria frente al equipo madrileño, ante el que Pellegrini desplegará su habitual once en dibujo aunque con las obligadas rotaciones por el calendario. La primera de ellas estará en la portería, a la que opta como primer candidato Diego Conde, inédito por una inoportuna lesión en el hombro tras llegar cedido desde el Villarreal.

No cambiará el dibujo, aunque sí los llamados a desplegarlo y a coger ritmo de competición, como el caso de Aitor Ruibal, quien ha vuelto tras cinco meses en el dique seco por una operación de rodilla; Álvaro Fidalgo, en busca de mayor protagonismo; o el argentino Giovani Lo Celso, para acercarse a su mejor versión. Con la baja por sanción del uruguayo Facundo Bernal, Pellegrini pondrá en liza en su ataque a jugadores como el canterano José Antonio Morante, para dar descanso al brasileño Antony Dos Santos, y al irlandés Troy Parrott, para cobrar la confianza que le viene faltando en sus últimas apariciones.

No obstante, el fondo de armario del técnico bético saldrá en mayor o menor medida en función del desarrollo del partido, que llega en un calendario apretado que tiene por delante al Málaga y el Elche como próximos compromisos ligueros, con el importante escollo en Dortmund ante el Borussia en Liga de Campeones la próxima semana.

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El Real Betis podría salir con: Diego Conde; Ángel Ortiz, Bartra, Valentín Gómez, Fran García; Deossa, Fidalgo, Lo Celso; Morante, Rodrigo Riquelme, Troy Parrott.

La gran noche del Navalcarnero

El Navalcarnero llega a esta cita situado en la octava posición del Grupo 5 de Segunda RFEF tras un balance de tres victorias, tres empates y dos derrotas en las ocho primeras jornadas de Liga. En la Copa Federación, vía por la que han logrado el acceso a la Copa del Rey, llegaron hasta semifinales, ronda en la que cayeron contra el Recreativo de Huelva en los penaltis.

Para este partido, Miguel Zárate García alineará un once de garantías con sus jugadores más habituales. Los que no estarán seguro por lesión son Álvaro Domínguez, Óscar López y Marcos Moraga.

El CDA Navalcarnero podría salir con: Calado; Víctor, Richi Souza, Diego Núñez, Esteban; Mario Jiménez, Pablo Agustín, Asier Ortiz, Aarón Fernández; Mario Sánchez, Richi Álvarez.