Álvaro Borrego 27 OCT 2026 - 12:34h.

El entrenador pide paciencia para el canterano, que todavía está en edad de formación

Pellegrini quiere la Copa: "Es el camino más corto para jugar una final"

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José Antonio Morante es uno de los llamados a salir de inicio contra el Navalcarnero. El canterano no está logrando tener la continuidad deseada con el primer equipo del Real Betis y a pesar del golazo logrado contra Osasuna no ha vuelto a disfrutar de más minutos a las órdenes de Manuel Pellegrini. Una situación que ha generado cierta extrañeza en el seno del beticismo, sobre todo por el bajo rendimiento que han venido ofreciendo las alternativas a Ez Abde o Antony. Sea como fuere, la confianza de club en el canterano es plena y este miércoles muy posiblemente tenga una nueva oportunidad para demostrar su valía. En cualquier caso, el propio entrenador dijo que todavía es un futbolista en formación con muchas cosas por pulir.

"Si debutó en La Cartuja es porque está entrenando muy bien, pero tiene mucha competencia. Sigue formándose, todavía le falta para llegar al jugador que en teoría debería ser por las condiciones que está teniendo. Va convocado y mañana veremos", valoraba Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa.

Sea como fuere, estas declaraciones de Manuel Pellegrini obedecen al deseo del club de tener paciencia e ir puliéndolo poco a poco. Un deseo compartido en el propio vestuario, como así lo reconocía Isco Alarcón justo después del partido contra Osasuna: "Morante es un jugador que lo tiene todo. Es joven y con proyección, con mucha calidad, muy buen tío y está en el equipo perfecto para crecer de la mejor forma posible. Hay que cuidarlo y ayudarlo".

El canterano fue uno de los protagonistas del verano en clave verdiblanca, pues apenas disfrutó de una semana de vacaciones tras proclamarse campeón de Europa con una selección sub 19 que arrasó en el torneo, en el que además fue Bota de Oro al marcar cuatro tantos. Luego se incorporó a las órdenes de Manuel Pellegrini y desde entonces está en dinámica de primer equipo, aunque haya bajado puntualmente al filial, con el que ha marcado y ha asistido, para no perder la continuidad.