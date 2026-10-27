Álvaro Borrego 27 OCT 2026 - 10:50h.

Cucho Hernández y Junior siguen al margen, mientras que Facundo cumplirá su segundo partido de sanción

Un problema extremo en el Betis

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El Real Betis Balompié ha completado la última sesión de entrenamiento antes de desplazarse a Madrid para afrontar la primera ronda de la Copa del Rey, que disputará este miércoles a partir de las 21:00 horas contra el Navalcarnero. Una oportunidad idílica para dosificar esfuerzos y dar descanso a futbolistas cargado de minutos como Isco Alarcón o Ez Abde, dándole su sitio a otros menos habituales como Morante, Diego Conde o incluso Iker Losada. También puede ser la noche de la reaparición de Aitor Ruibal, quien no juega un partido oficial desde el pasado mes de mayo.

Conviene recordar que Manuel Pellegrini sigue sin poder contar con Junior Firpo ni el Cucho Hernández. El lateral izquierdo empezó este lunes a realizar trabajo parcial con el grupo y este martes empezó el entrenamiento con el resto de sus compañeros. Está previsto que esta misma semana vaya reintegrándose al grupo de manera progresiva, aunque todavía es precipitado incluirlo en una convocatoria. Más difícil lo tiene el ariete colombiano, quien sigue recuperándose de su lesión en el sóleo y no reaparecerá en partido oficial hasta después del parón. Estas dos ausencias se suman a la ya conocida de Facundo Bernal, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos que tiene de sanción tras su encontronazo con Lamine Yamal.

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La gran novedad de la convocatoria podría ser la incursión de Ian Forns, lateral izquierdo del filial del que podría tirar Manuel Pellegrini al disponer a Fran García como el único futbolista natural para esa posición. De cara al posible once del entrenador emergen varias dudas. Una de las más evidentes reside en la portería, aunque todo parece indicar que Diego Conde le ganará la partida al canterano Manu González. También hay incertidumbre en cuanto al delantero, con la posibilidad de ver de nuevo a Nelson Deossa como referencia ofensiva si decide el entrenador dosificar a Parrott pensando en el tren de partidos contra Málaga, Dortmund y Elche.