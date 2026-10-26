Álvaro Borrego 26 OCT 2026 - 13:27h.

El guardameta ha dejado su portería a cero en cinco partidos, igualando los registros de Oblak, Radu y Unai Simón

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Álvaro Valles es, sino el que más, uno de los porteros más en forma del fútbol español. El guardameta se ha convertido por méritos propios en el principal sostén defensivo del Real Betis, con números que le equiparan con los mejores del continente. Este domingo volvió a ser decisivo en Balaídos, con varias intervenciones de mérito que mantuvieron de pie a su equipo para evitar el triunfo del Celta de Vigo. El de La Rinconada volvió a dejar su portería a cero, siendo cinco las veces que lo ha logrado ya este curso. De hecho, ningún portero de LALIGA mejora esos números. Ni siquiera Courtois o Joan García.

Y es que Álvaro Valles es el rey de las porterías a cero en LALIGA, dado que nadie tiene más que él (5). El guardameta verdiblanco iguala los registros de Radu, Unai Simón y Oblak, los otros tres que se han quedado sin encajar gol en cinco ocasiones. Unos números que ratifican el gran momento que atraviesa el portero, que vuelve a reivindicar una llamada de Luis de la Fuente para el próximo parón internacional.

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Pero sus números no quedan ahí. Haciendo repaso a los registros de Álvaro Valles en Driblab emerge como el portero que más goles ha evitado en estas diez jornadas junto a Gulacsi, aunque este con cuatro partidos menos. El futbolista del Real Betis aparece en esta clasificación por delante de otros como David Soria, Radu o Courtois.

Además es el tercer portero con mejor porcentaje de paradas realizadas dentro del área, únicamente superado por Oblak y Gulacsi, siendo clave en esto su anticipación, su concentración y su velocidad al corte en la llegada de los delanteros rivales. De igual manera, en global, es uno de los porteros con mejor porcentaje de paradas en estos primeros encuentros, situación que se refleja, día sí, día también, cuando ves las acciones que consigue salvar Álvaro Valles, dándole puntos así a su equipo.