Álvaro Borrego 26 OCT 2026 - 11:10h.

Las alternativas a Abde y Antony siguen sin funcionarle al Betis, con mucha diferencia de nivel entre los extremos titulares y las opciones que parten desde el banquillo

Pellegrini también espera más de Antony: "Él es muy consciente de que tiene que mejorar"

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El Real Betis tiene en nómina dos de los mejores extremos de su historia, pero la altísima exigencia del calendario obliga a Manuel Pellegrini a dosificar esfuerzos para prevenir posibles lesiones y encontrar alternativas válidas para cuando el plan inicial no funcione, pero es ese plan alternativo donde el entrenador se ha encontrado un problema. Los números de Ez Abde son inmaculados. Con cuatro goles se ha erigido como el máximo goleador del equipo, junto a Isco Alarcón, y principal argumento ofensivo, pero la falta de variantes de garantías hace que el entrenador le haya cargado de minutos. El principal damnificado en las segundas partes está siendo Antony, cuyo nivel sigue distando mucho de lo que se espera, y para esa posición el técnico ha probado hasta cinco opciones distintas sin terminar de dar con ninguna de garantías.

La diferencia de los titulares a los suplentes en esa posición está siendo posiblemente la de mayor diferencia de la plantilla. Rodrigo Riquelme empezó siendo importante, con dos goles y una asistencia en los primeros cinco partidos, pero su rendimiento se fue diluyendo con el paso de las semanas y desde aquel error contra el Deportivo de La Coruña su participación ha ido a menos. Desde entonces el entrenador ha ido probando alternativas, sin que ninguna de ellas termine de cuajar.

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Pablo García fue el sustituto natural hasta su venta al Racing de Santander, momento en el que tomó el relevo Morante. El canterano está en dinámica del primer equipo pero apenas ha tenido oportunidades. Debutó con un golazo contra Osasuna, pero el entrenador no le dio continuidad y desde entonces no ha vuelto a jugar. Estas últimas semanas probado en los costados a jugadores como Fornals, Fidalgo, Deossa o incluso por momentos Lo Celso, sin que ninguna de las opciones termine de cuajar.

Un escenario que debe resolver, sobre todo para que el equipo no pierda calidad cada vez que necesiten descanso (o simplemente no estén bien) Ez Abde o Antony. Este último sigue muy lejos del nivel. Solo ha dado una asistencia en este inicio de curso y hasta trece compañeros tienen más participaciones de gol que él. Manuel Pellegrini le diagnosticó un "exceso de ansiedad" en la toma de decisiones y este domingo reconoció que el brasileño "es consciente de que debe mejorar".

"Igual por exceso de ansiedad le está faltando en los metros finales, pero llegarán los goles. Él es muy consciente de que tiene que mejorar. Tuvo mala fortuna en jugadas que no ha pudo convertir. Hay que llevarlo de la mejor manera, pero siempre va a ser un aporte para nosotros", ha reconocido Manuel Pellegrini en sus últimas comparecencias.

Sus números nada tienen que ver con los problemas de pubalgia que tantos quebraderos le dieron el curso pasado. Antony está totalmente recuperado de esas molestias y él mismo ha reconocido jugar sin dolor. Manuel Pellegrini incidió en esa ansiedad como causante de su bajo rendimiento, de ahí que quizás necesite recuperar la calma en los metros finales para volver a ser decisivo. Sea como fuere, hasta que su nivel vuelva a su cauce natural, el entrenador debe resolver ese 'problema en el extremo' para dar con la tecla y que como mínimo el nivel de los costados no se vea resentido cada vez que falte un primer espada.