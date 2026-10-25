Álvaro Borrego 25 OCT 2026 - 15:54h.

Los capitanes, junto a Manu Fajardo, le entregaron una camiseta del Real Betis con su nombre

Alineaciones confirmadas del Celta - Real Betis de la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS

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El Real Betis Balompié ha querido tener un detalle muy especial con Borja Iglesias. El club, de manos de Manu Fajardo, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Aitor Ruibal, le ha entregado al delantero del Celta de Vigo una camiseta de las trece barras con su nombre a la espalda, a modo de reconocimiento por el flamante campeonato del mundo logrado con la selección española. Un detalle con uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la entidad andaluza, pieza clave en aquel equipo campeón de 2022.

Borja Iglesias, historia viva del Betis

El delantero de Santiago de Compostela, que llegó en el verano de 2019, se marchó del Real Betis habiendo disputado 181 partidos oficiales, en los que logró 52 goles y repartió 12 asistencias. En la retina de todos los béticos quedará por siempre aquel título de la Copa del Rey en el año 2022, en el que tuvo un papel protagonista, marcando en los dos duelos de semifinales contra el Rayo Vallecano y en la final contra el Valencia CF. Como curiosidad su buen desempeño como jugador bético le brindó la oportunidad de debutar con la selección española en septiembre de 2022 y cuatro años después terminó siendo campeón del mundo bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

Este bonito momento lo compartió con dos de los mejores amigos que le ha dado el fútbol, a los que siempre recordará gracias al Real Betis: "Me siendo tremendamente afortunado de haber podido encontrar a Aitor (Ruibal) y Héctor (Bellerín), porque son dos personas que me aportan mucho dentro y fuera del campo. Son mis amigos, los considero parte muy importante en mi vida. Los quiero un montón y los admiro mucho", llegó a reconocer Borja Iglesias en una entrevista concedida para los compañeros de ABC.

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Luego, el propio Celta de Vigo le devolvió el detalle a Héctor Bellerín, entregándole una réplica del cartel del partido en el cual es protagonista junto a su amigo Borja Iglesias, en una imagen inspirada en los trabajos de Rosalía de Castro y Antonio Machado.