Álvaro Borrego 25 OCT 2026 - 14:58h.

Fran García, Troy Parrott o Bellerín son algunos de los que descansan en el Betis

Claudio Giráldez alucina con el Betis y echa un capote a Iker Losada: "Tienen una plantilla descomunal"

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Celta de Vigo y Real Betis afrontan este domingo, a partir de las 16:15 horas, el partido correspondiente a la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS, que medirá a dos equipos con aspiraciones europeas, ambos con el propósito de cortar la racha positiva de su rival. Los de Manuel Pellegrini buscarán tres nuevos puntos que consoliden su posición de privilegio, más si cabe si existiendo la posibilidad de recuperar la tercera plaza en detrimento del Real Madrid, y lo hacen con cambios en el once, con Dani Ceballos y Lo Celso de nuevo de inicio. Por su parte, los de Claudio Giráldez buscan un triunfo que les permita dar el asalto a las posiciones europeas. Con un solo entrenamiento y con cinco ausencias por lesión.

El Celta, bajo mínimos

Claudio Giráldez sólo ha tenido un entrenamiento para preparar el partido contra el conjunto bético. Un problema en el avión que debía traer al equipo de regreso a Vigo obligó al Celta a permanecer en Glasglow hasta la tarde de ayer -la expedición celeste aterrizó en Vigo alrededor de las once de la noche, lo que motivó que el cuerpo técnico retrasase el entrenamiento de esta mañana-. El regreso de Pablo Durán, que ya tuvo minutos ante el Celtic, le permitirá dar descanso a Ferran Jutglà, que lo ha jugado todo al estar lesionado el exbético Borja Iglesias.

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El Celta sale con: Radu; Javi Rueda, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Javi Galán; Moriba, Febas; Hugo Álvarez, Hugo González y Pablo Durán.

En el banquillo estarán Bayindir, Iván Villar, Faye, Carreira, Jutgla, Iago aspas, Williot, Caceres, Driouech, Antañon y Burcio.

Cuatro ausencias en el Betis

Manuel Pellegrini tiene las bajas por lesión del lateral Junior Firpo, cuyo regreso a los entrenamientos se espera para la semana que viene tras superar una lesión muscular en el aductor izquierdo, y del delantero Cucho Hernández, baja hasta el parón internacional. Tampoco estará en Vigo el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, quien cumplirá el primero de los cuatro partidos con los que ha sido sancionado tras ser expulsado el pasado sábado. La cuarta ausencia en discordia es la de Iker Losada, que se quedó fuera de la convocatoria.

El técnico del Real Betis no ha dejado indiferente a nadie con su alineación. En total son cinco los cambios que realiza el ingeniero, que le da descanso a jugadores como Fran García o Héctor Bellerín. Sorprende la suplencia de Troy Parrott y la titularidad de Nelson Deossa de nuevo como referencia ofensiva. Dani Ceballos disfrutará de su segunda titularidad, mientras que Ángel Ortiz y Valentín Gómez estarán en los costados.

El Real Betis sale con: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Llorente, Natan, Valentín; Marc Roca, Dani Ceballos, Isco; Antony, Ez Abde y Nelson Deossa.

En el banquillo estarán Diego Conde, Manu González, Bellerín, Bartra, Fornals, Fran García, Fidalgo, Riquelme, Parrott, Lo Celso, Aitor Ruibal y Morante.