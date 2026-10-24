Álvaro Borrego 24 OCT 2026 - 11:57h.

Bellerín regresó a los entrenamientos y entrará en la convocatoria; el Celta afronta el partido con cinco lesionados

Un plan específico para Dani Ceballos

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El Real Betis ha completado la última sesión de entrenamiento antes de desplazarse a tierras gallegas, donde este domingo -a partir de las 16:15 horas- buscarán ante el Celta de Vigo un nuevo triunfo que refuerce su posición de privilegio en LALIGA. Manuel Pellegrini dará descanso a alguno de los futbolistas cuyas cargas han sido mayores estas semanas, habida cuenta que serán cinco los partidos que se jueguen en 15 días antes de llegar al parón de noviembre. Ninguno de ellos los jugarán ni el Cucho Hernández ni Junior Firpo, quienes continúan al margen de sus compañeros recuperándose de sus respectivas lesiones.

Héctor Bellerín ha vuelto a entrenar con el grupo y estará disponible este domingo, aunque en principio será Ángel Ortiz quien salga de inicio contra el Celta de Vigo. Un duelo en el que no estará Facundo Bernal, que a pesar de haber regresado a los entrenamientos cumplirá el primero de los cuatro partidos de sanción tras su expulsión contra el FC Barcelona. Quien sigue aumentando las cargas de trabajo es Aitor Ruibal, quien una vez recuperado de su lesión podría reaparecer con algunos minutos en Balaídos.

Una de las particularidades de este duelo es que el Celta de Vigo recibirá al Real Betis tras haber completado un solo entrenamiento previo al duelo. Un problema en el avión mantuvo a la expedición gallega en Glasgow, donde la noche del jueves logró su primer triunfo en la Liga Europa ante el Celtic. El equipo de Claudio Giráldez tenía previsto despegar este viernes por la mañana en un vuelo chárter con destino a Vigo, pero finalmente no tomaron el vuelo hasta las 19:30 hora local (20.30 hora española), por lo que el entrenamiento voluntario programado para la tarde del viernes quedó suspendido.

Conviene recordar que Claudio Giráldez afronta el partido con hasta cinco lesionados. Carl Starfelt, Borja Iglesias, Miguel Román, Álvaro Núñez y El-Abdellaoui no estarán este domingo contra el Real Betis.