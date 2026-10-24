Álvaro Borrego 24 OCT 2026 - 10:33h.

El centrocampista, que aún no ha jugado más de 45 minutos seguidos, se siente cada vez más fuerte de piernas y preparado para ser más protagonista en los partidos

Apelación mantiene la sanción a Facundo Bernal y el Betis no pedirá la suspensión cautelar

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Dani Ceballos no está teniendo un inicio de temporada fácil. El centrocampista, que quedó libre tras acordar el cese de su contrato con el Real Madrid, ha estado todo el verano trabajando en solitario y llegó al Real Betis con la competición iniciada, de ahí que le esté costando coger el ritmo de sus compañeros. Un hándicap que le ha privado de tener más regularidad, por más que el propio futbolista reconozca que esperaba alcanzar el nivel de competitividad mucho antes. Sea como fuere, las aguas parecen volver a su cauce y el utrerano se siente mucho más cerca de esa plenitud física, como así se lo trasladó también al propio Manuel Pellegrini.

El centrocampista fue titular por primera vez contra el FC Barcelona, pero terminó sustituido al descanso. De momento no ha jugado más de 45 minutos y está entre los tres futbolistas de la plantilla que menos minutos ha disputado en estos dos primeros meses de competición. Sin embargo, la tendencia está claramente a alza y durante las últimas semanas ha ido subiendo las cargas de esfuerzos, sintiéndose cada vez más protagonista.

Dani Ceballos reconoció el pasado miércoles que creía alcanzar el nivel deseado "mucho antes", pero cada vez se siente más confiado, las piernas responden mejor y este mismo domingo, contra el Celta de Vigo, podría romper esa barrera de los 45 minutos. El futbolista parece haberse asentado en el doble pivote, donde entrará en la línea de rotaciones junto a Pablo Fornals, Deossa o Facundo Bernal y desde que debutara en Villarreal ha participado en todos los encuentros que ha jugado el Real Betis, aunque todavía sin la continuidad en el tiempo que deseaba.

Sin embargo, su situación tiene ciertas similitudes con la de Isco Alarcón. Un plan específico consensuado con el entrenador que le permitirá ir entrando en el equipo cada vez con mayor asiduidad: "Está claro que no está siendo nada fácil para mí este comienzo. Yo creía que podía alcanzar el nivel de competitividad mucho antes, pero estoy contento entrando poco a poco con el equipo. El otro día dimos un paso adelante jugando 45 minutos y ya lo he hablado con el míster. Creo que poco a poco voy cogiendo más confianza. Hoy (contra el Feyenoord), a nivel individual, me he visto mucho más fuerte, con más piernas, y poco a poco se irá viendo al mejor Dani Ceballos", argumentaba el futbolista, cuyas sensaciones son mejores conforme avanzan las semanas.