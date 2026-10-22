Pepe Jiménez Sevilla, 22 OCT 2026 - 19:57h.

Aficionados del Recre consideran que Dani Ceballos menosprecia a este club histórico

Hasta Cristóbal Soria se rinde a Dani Ceballos: "Al Betis le va a dar mucho"

Compartir







No han gustado nada las últimas palabras de Dani Ceballos. El mediocampista del Betis atendió este pasado miércoles, tras la victoria ante el Feyenoord, a los medios de comunicación y, para valorar la actualidad verdiblanca, el ex del Real Madrid recordó que la entidad bética hace una década iba "al campo del Llagostera embarrado o al del Recreativo de Huelva", una situación que no ha gustado nada en Huelva.

A pesar de la excelente relación entre clubes y los múltiples gestos realizados por el Betis en los peores momentos del Recre, estas palabras de Dani Ceballos no han gustado nada y este jueves las redes sociales se han llenado de comentarios reprochándole al futbolista sus declaraciones.

PUEDE INTERESARTE Cómo y cuándo actuará el Betis para acabar con los problemas del césped de La Cartuja

"Pensaba en cuando estuve aquí hace 10 años en Segunda División cuando íbamos al campo del Llagostera embarrado o al campo del Recreativo de Huelva, eso es lo que recuerdo. Ahora se me ponen los vellos de punta al ver a toda esa gente disfrutar de lo que estamos consiguiendo", argumentaba el mediocampista ante los micrófonos de la prensa.

Evidentemente, este cúmulo de críticas (e insultos) han recibido las respuestas de muchísimos aficionados del Betis, que intentar argumentar que Dani Ceballos no quiso ofender al Recre, sino valorar el cambio, la evolución y el crecimiento de la entidad verdiblanca en estos últimos años.

El futbolista, por el momento, ha preferido no responder ni mandar mensaje alguno en redes sociales, aunque si la bola continúa creciendo, no sería extraño -dadas las buenas relaciones entre clubes- que el mediocampista mande algún mensaje para intentar pedir perdón a los que se sintieron ofendidos por estas declaraciones.