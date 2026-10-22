Juan Pérez 22 OCT 2026 - 10:39h.

El utrerano echa la vista atrás y compara su otra etapa con la increíble vivencia en Champions con el equipo de su vida

Cuántos puntos necesita y qué porcentaje tiene el Betis de clasificarse en Champions

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Cada minuto de Dani Ceballos con el Real Betis desde su regreso parece engrasar algo más la maquinaria del canterano hasta llegar a su mejor versión, y sus minutos en la victoria ante el Feyenord son la mejor demostración. Le dio estabilidad y experiencia a la medular cuando más lo necesitaba, algo que también se refleja en sus declaraciones al hablar del proceso para llegar a ser la estrella que espera la afición verdiblanca.

La aparición de Ceballos desde que entró en el minuto 63 llevó al césped criterio, oxígeno y pausa. Su experiencia en Champions League en todos estos años se notó en el verde, y basta decir que el utrerano se nota poco a poco más en forma como él explica: "Poco a poco estoy cogiendo confianza. Hoy me he visto mucho más suelto a nivel individual y con más piernas, poco a poco se irá viendo al mejor Dani Ceballos", aclaró.

Y lo explica porque sabe que no está al mejor nivel: "No está siendo nada fácil para mí el comienzo, yo creía que podía agarrar el nivel de competitividad mucho antes. Estoy comienzo entrando poco a poco con el equipo, el otro día dimos un paso hacia adelante jugando 45 minutos, ya estaba hablando con el míster", explica. Aún así, sabe que es una temporada ilusionante: "Es un sueño, nunca imaginé jugar con el Betis en la Champions. Estoy pudiendo jugar con el club de mi vida la máxima competición y disfrutarla cada día para mí es un regalo".

Sobre su regreso, Ceballos no deja de recordar todo lo que vivió hace una década para comparar lo que ha logrado el Betis en este tiempo: "Pensaba en cuando estuve aquí hace 10 años en Segunda División cuando íbamos al campo del Llagostera embarrado o al campo del Recreativo de Huelva, eso es lo que recuerdo. Ahora se me ponen los vellos de punta al ver a toda esa gente disfrutar de lo que estamos consiguiendo", argumenta.

Tenemos que ir día a día pero disfrutando porque es la temporada más bonita y apasionante de los últimos años

Tenemos muchos jugadores jóvenes, que cada día van debutando en la máxima competición. Yo es verdad que llevo bastantes partidos, pero creo que el equipo es el que está marcando la diferencia, y soy muy feliz de aportar mi granito de arena y ojalá que podamos seguir así más adelante.

El mejor halago posible para Isco

Al hablar del nivel de Isco, Ceballos no duda ni un segundo. Se sincera y deja uno de los titulares de la temporada: "A Isco no lo vamos a descubrir ahora, es verdad que tuvo un tramo de incertidumbre, pero todos los que lo conocemos sabíamos que iba a volver, ya está cogiendo mejor nivel. Lo único que podemos hacer es arroparle y darle el cariño que toda la afición le está dando. El techo de Isco se lo va a marcar él, creo que es el mejor jugador que he visto jugar". Una afirmación que marca las aspiraciones de este Betis en Champions League.