Basilio García Sevilla, 21 OCT 2026 - 23:47h.

El jugador acabó el partido visiblemente emocionado

Manuel Pellegrini le pone un reto a su Betis para lo que queda de Champions

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Si el Real Betis Balompié ha conseguido mantener este miércoles la portería a cero en su partido de la UEFA Champions League ante el Feyenoord ha sido, en gran parte, por la magnífica aportación de un Marc Bartra. Junto a Natan y a su tocayo Roca han firmado un partido defensivo espectacular, pero para el de Sant Jaume dels Domenys ha sido muy especial al haber sufrido recientemente una importante pérdida.

Cuando el colegiado italiano decretó el final del partido, Marc Batra no pudo reprimir la emoción y se le saltaron las lágrimas. No es la primera vez que lo hace públicamente al celebrar una victoria verdiblanca, pero en esta ocasión el motivo era muy personal. Era el primer partido que disputaba desde la muerte de su abuelo materno, Marcel, al que ha dedicado el triunfo con unas bonitas palabras en las redes sociales.

“Avi Marcel aquesta victoria de Champions es per tu!!!!!! La teva estrella em guiarà per sempre. No puc estar mes orgullós de tu. Descansa en pau”, publicaba en catalán, su idioma materno. “Abuelo Marcel, ¡esta victoria de Champions es para ti! Tu estrella me guiará para siempre. No puedo estar más orgulloso de ti, descansa en paz”, traducido al español.

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El agradecimiento de Bartra

Posteriormente, el jugador quiso dar las gracias a todos los que le han apoyado en estos momentos. “Quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado con tanto cariño estos últimos días y a toda mi familia por estar siempre ahí y hasta último momento. Con él en el cielo me siento más fuerte y más protegido que nunca”, añadía.

A sus 35 años, Marc Bartra ha encontrado en el Betis el sitio en el que disfrutar del fútbol, y su rendimiento está a la altura del equipo que ha conformado Manuel Pellegrini. Este miércoles ha vuelto a firmar un partidazo, también a la altura de una estrella en el cielo que se llama Marcel y que, desde ahora, le cuidará desde ahí arriba.