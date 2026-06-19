Basilio García Sevilla, 19 JUN 2026 - 12:49h.

Los clubes interesados en el brasileño ya conocen la tasación del Betis

Natan de Souza, en trámites para obtener el pasaporte

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El Real Betis Balompié camina con calma por las primeras semanas del mercado de fichajes. El club verdiblanco no ha confirmado oficialmente ningún fichaje, ni tampoco ninguna salida de relumbrón, sabe que es difícil gestionar el dinero que entra por la UEFA Champions League y no quiere volverse loco. Por ello, es probable que el movimiento comience con una salida importante, y entre los posibles nombres está el del defensa brasileño Natan.

Vinculado hace unas semanas con el FC Barcelona, el central zurdo comprado al Nápoles el pasado verano está bien cotizado en el mercado, y en el Betis están abiertos a cualquier venta que genere importantes plusvalías. La opción de compra ejercida por Natan costó nueve millones de euros, y Tranfermarkt ya le cotiza en 25 ‘kilos’, pero en las oficinas verdiblancas quieren más.

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Tanto es así, que el precio de salida por el que comenzarían a negociar para vender al defensor brasileño es de 35 millones de euros, tal y como ha desvelado ABC de Sevilla. Esa es la cifra que ha remitido el Betis a todos los clubes que se han interesado por su jugador, y de ahí parte toda negociación.

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Un traspaso histórico

Esta cifra supondría la segunda venta más alta de la historia del Betis, solo por detrás del traspaso de Giovani Lo Celso al Tottenham Hotspurs, allá por 2019, pero en el club no tienen prisa y aguantarán al jugador todo lo posible. Ni siquiera la ‘recomendación’ de vender antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas del ejercicio le harán tomar una decisión precipitada. Antes, prefieren cerrar las salidad de Nelson Deossa y Sergi Altimira.

Natan tiene 25 años, suma ya más de cien partidos en Europa en clubes de nivel como el Nápoles y el Betis, y encima es zurdo, lo que le sitúa en una posición importante en el mercado. Por el contrario, no tiene pasaporte europeo, cuyos trámites podría iniciar en otoño de quedarse en el Betis, pero ese es un inconveniente que muchos clubes están dispuestos a asumir.