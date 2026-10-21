Cuántos puntos necesita y qué porcentaje tiene el Betis de clasificarse en Champions

Álvaro Borrego 21 OCT 2026 - 23:24h.

El 100% de los equipos que lograron pleno de puntos terminaron clasificándose para las rondas eliminatorias

Los millones que ingresa el Betis por ganar al Feyenoord y el bombazo que dará si clasifica en Champions

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El Real Betis Balompié acaricia colarse por primera vez en su historia en unas rondas eliminatorias de la Champions League. La victoria lograda este miércoles contra el Feyenoord permite a los verdiblancos certificar de manera virtual su clasificación para al menos los playoffs previos a los octavos de final, aunque con los números en la mano depende incluso de sí mismo para colarse entre los ocho primeros. Un objetivo que era inimaginable hace tan solo unos meses y que ahora, según le avalan las estadísticas, cada vez tiene más tintes de realidad.

Los precedentes antes del partido contra el Feyenoord ya eran halagüeños para los intereses del Real Betis, dado que el 100% de los equipos que llegaron a la jornada dos con seis puntos (13) terminaron pasando de ronda. Ninguno de ellos quedó eliminado en la fase de grupos. Este nuevo formato de liguilla se inauguró en la temporada 24/25 y por aquel entonces hasta siete equipos terminaron la jornada dos con pleno de puntos. Liverpool, Aston Villa, Leverkusen, Juventus, Dortmund, Brest y Benfica hicieron un seis de seis en sus dos primeros compromisos. Ese escenario se repitió la temporada pasada, siendo seis los equipos que lograron concluir la segunda jornada con pleno de puntos. Arsenal, Bayern de Múnich, Real Madrid, Qarabag, PSG e Inter de Milán hicieron seis de seis en el comienzo, al igual que el Real Betis.

Y el relato se refuerza todavía más con el triunfo de este miércoles. Absolutamente todos los equipos que sumaron pleno de puntos (9/9) en las tres primeras jornadas -con el nuevo formato- terminaron clasificándose para la siguiente ronda. Cuatro lo hicieron en el top ocho y otros tres entre el noveno y el vigésimo cuarto.

Pero hay más. Según el compañero de @LaLigaenDirecto, en base a su modelo aplicado con 200.000 simulaciones, el Real Betis tiene un 98,20% de probabilidad de clasificarse en el TOP 24 en Copa de Europa y un 39,15% de entrar entre los 8 primeros.

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Conviene recordar que la temporada pasada el último accedió con 9 puntos, mientras que en la 24/25 el vigésimo cuarto se clasificó con once, por lo que se estima que al Real Betis Balompié le podría faltar entre uno y dos puntos para certificar su presencia por primera vez en unas rondas eliminatorias de la Champions League. Sea como fuere, los precedentes le respaldan. El 100% de los equipos que lograron pleno de puntos en las tres jornadas terminaron pasando de ronda. Motivos para soñar.