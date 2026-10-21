Álvaro Borrego 21 OCT 2026 - 22:54h.

Un gol de Isco Alarcón permite al Real Betis mantener el pleno y acariciar las rondas eliminatorias de la Champions

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El Real Betis sigue de moda en Europa. El Real Betis sigue a lo suyo en la Champions League. Ganándolo todo. Sin rival, sin titubeos. Y esta vez lo hizo contra todo un campeón del mundo como el Feyenoord. Una victoria por la mínima que sirve mantener el pleno y acariciar las rondas eliminatorias por primera vez en su historia. Isco, como ya ocurriera contra el Oporto, fue decisivo desde los once metros.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Feyenoord.

Álvaro Valles (7): Hizo una gran parada al primer cuarto de hora. Mucho runrún, poco peligro real... y acertando cuando lo necesitaba el equipo.

Bellerín (7): El Feyenoord encontró en su espalda uno de los principales puntos débiles del Real Betis, aunque en cierta medida tenía su lógica al ser un lateral de pura vocación ofensiva. Siempre ofreció un apoyo en ataque y se mostró incansable en las coberturas, abriendo el campo para generar espacios en ese costado.

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Bartra (9): Imperial. Soberbio. Increíble. Impresionante. Absolutamente dominador. Sensacional en los lances. Súper intuitivo.

Natan (9): A la altura de su compañero. Soberbio. 18 contribuciones defensivas. 100% de duelos ganados. 4 intercepciones. 9 despejes. 2 tiros bloqueados. 100% de duelos ganados por el suelo (4 de 4).

Fran García (7): Omnipresente. Insaciable. Allá donde se necesitaba un apoyo, allá donde se necesitaba una mano amiga aparecía él. Qué capacidad para repetir esfuerzos. Le falta esa pizca de acierto en la toma de decisiones, pero es una bendición para este Betis.

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Marc Roca (7): Él solo se bastó para comerse el centro del campo. Parece fácil, pero no lo és. Ocho recuperaciones. Tres intercepciones. Seis contribuciones defensivas.

Fornals (5): Fue de los pocos capaces de tomar riesgos e intentar romper líneas a través del pase, aunque le faltó precisión en esos metros finales. Siempre en la base de la jugada, intentando limpiar cada acción de ataque, aunque sin la incidencia de otros días. Eso sí, su capacidad de sacrificio es innegable. Tres recuperaciones en campo propio y dos despejes.

Isco (8): Es el hilo conductor de este Betis. El pegamento a todos los descosidos. Hace que las jugadas cobren sentido cada vez que pasa por sus botas. Todo lo mejora.

Antony (3): Desdibujado. Es voluntarioso, no se esconde, pero no le salió una a derechas. Tomando siempre la peor decisión posible. Demasiado lejos del área, sin apenas incidencia. Sigue muy (muy) lejos del nivel que se le presupone.

Ez Abde (7): Lo de siempre y como siempre. Le bastan un par de chispazos para ser decisivo. Lo intentaba, era voluntarioso, el equipo volcaba el peligro por su costado, intentaba romper líneas a través del desborde y le estaba costando, pero a poco que tuvo espacios marcó la diferencia. Él provocó el penalti que a la postre convirtió Isco Alarcón. Quién sino para romper la igualdad.

Troy Parrott (4): Desaparecido. No intervino como de costumbre y tampoco se mostró igual de asociativo. No estuvo acertado en los duelos, tampoco brilló de espaldas... y falló de forma sorpresiva la única que tuvo.

Suplentes

Riquelme (4): Todo lo que tuvo de voluntarioso lo tuvo de errático. No dio una a derechas. Falló pases fáciles, perdió balones en zona peligrosa... Entró con ganas, pero desacertado.

Dani Ceballos (5): Su entrada fue toda una bendición para el Betis. Ese plus de oxígeno, esa pausa que tanto anhelaba su equipo, ese criterio que tanta tranquilidad brindó en el tramo final.

Lo Celso (7): Todo lo hizo bien. Todo lo hizo con criterio. Sintiéndose superior al resto, domando el balón, adormeciendo el juego.

Nelson Deossa (7): Está en un estado de confianza increíble. Qué pundonor, qué valentía, qué coraje.

Ángel Ortiz (): S.C