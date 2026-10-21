Álvaro Borrego 21 OCT 2026 - 18:24h.

La Champions no regresará a La Cartuja hasta diciembre, dado que entre medias el Real Betis encadenará dos compromisos a domicilio

Tres aficionados del Feyenoord ganan un premio con la ONCE antes de ver al Betis

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La Champions League no volverá a casa del Real Betis hasta el próximo mes de diciembre. Los verdiblancos buscarán ante el Feyenoord seguir haciendo historia y encadenar una tercera victoria consecutiva que pondría muy de cara las cosas en busca de ese sueño de colarse en las rondas eliminatorias de la máxima competición continental. Después de ganar al Lille en la jornada inaugural y hacer lo propio frente al Oporto, todavía queda mucha tela por cortar, sobre todo porque el calendario se empina con especialmente duros como el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich o el Arsenal.

Después del compromiso contra el conjunto neerlandés los próximos en visitar La Cartuja serán el Como 1907 y el Arsenal, aunque entre medias jugará dos partidos consecutivos a domicilio, contra el Borussia Dortmund (para el cual se solicitaron casi 8.000 entradas) y el Slovan de Bratislava. Ya en enero los de Manuel Pellegrini disputarán su penúltimo compromiso continental en el feudo del Bayern Múnich.

En total, tres grandes históricos del fútbol continental, cinco campeones de Europa (entre ellos el Feyenoord) y un equipo emergente como el Como 1907 de Cesc Fábregas, Assane Diao o Jesús Rodríguez, aunque este último no jugará en La Cartuja por lesión, para hacer las delicias del bético que soñaba con volver a ver a su equipo en la Champions en Sevilla.

Cabe recordar que en la fase liga solo quedan eliminados ocho equipos de los 32 que la juegan. Los ocho primeros pasarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que queden entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán la fase de play off durante el mes de febrero. El Betis tiene asegurados ocho encuentros hasta enero, pero buscará seguir inmerso en el sueño continental todo lo posible.

Los próximos partidos del Betis en la UEFA Champions League

-Lille 2-3 Real Betis.

-Real Betis 3-2 Oporto

-Real Betis - Feyenoord: miércoles 21 de octubre a las 21.00 horas.

-Borussia Dortmund - Real Betis: miércoles 4 de noviembre a las 21.00 horas.

-Slovan de Bratislava - Real Betis: martes 24 de noviembre a las 21.00 horas.

-Real Betis - Como: miércoles 9 de diciembre a las 18.45 horas.

-Real Betis - Arsenal: miércoles 20 de enero de 2027 a las 21.00 horas.

-Bayern de Múnich - Real Betis: miércoles 27 de enero de 2027 a las 21.00 horas.