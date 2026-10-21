El Betis recurrirá a Apelación tras conocer la sanción de Facundo Bernal

Pepe Jiménez Sevilla, 21 OCT 2026 - 13:01h.

El club, dispuesto a todo por rebajar la sanción de su jugador

El Comité de Disciplina incluye en su lista de sanciones a Manu Fajardo y Pellegrini

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El Real Betis, tras conocer la sanción impuesta por el Comité de Disciplina a Facundo Bernal, ha anunciado que recurrirá a Apelación para intentar rebajar la ausencia de su centrocampista, que actualmente se coloca en los cuatro encuentros.

Cabe recordar que el Betis ya envió alegaciones al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) intentando que lo ocurrido fuese considerado como actitud violenta y no como agresión, sumándole además el arrepentimiento del jugador, situación que no ha sido tenido en cuenta por este organismo.

"Examinadas las alegaciones formuladas por el Real Betis, así como la documentación videográfica aportada en apoyo de sus pretensiones, este Comité considera que no procede estimar las mismas. El visionado de las imágenes correspondientes a la acción controvertida, presentadas por el club, permite apreciar que el jugador sancionado efectivamente realiza la acción descrita en el acta arbitral.

Tal conducta, consistente en sujetar a un adversario por el cuello y propinarle dos cabezazos consecutivos en el rostro, con el balón fuera de juego, constituye una agresión subsumible en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF, y no una mera conducta violenta susceptible de calificación conforme al artículo 130.2 del mismo texto.

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La ausencia de lesión no altera esta calificación. Procede, por tanto, imponer la sanción de cuatro partidos de suspensión, mínimo previsto en el citado artículo 103.1. Habida cuenta de que se impone la sanción mínima legalmente prevista, este Comité no considera necesario entrar a valorar la concurrencia de la circunstancia atenuante de provocación suficiente alegada por el club, por carecer dicha valoración de incidencia en la concreta sanción que se impone", se podía leer.

Ahora el club bético intentará reducir la sanción por otra vía, dejando que claro que no dejará de luchar por su jugador hasta que no exista recurso alguno.