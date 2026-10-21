El Comité de Disciplina incluye en su lista de sanciones a Manu Fajardo y Pellegrini

Pepe Jiménez Sevilla, 21 OCT 2026 - 12:48h.

El director deportivo vuelve a ser sancionado casi un año después

Manu Fajardo reaparece en un acta arbitral con posible nueva sanción

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Facundo Bernal no ha sido el único miembro del Betis en aparecer en el listado de sanciones del Comité de Disciplina. El órgano perteneciente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al mediocampista con cuatro encuentros por su encontronazo con Lamine Yamal y, además, ha incluido en la lista de nombres el de Manu Fajardo y el de Manuel Pellegrini.

Según se puede leer en el comunicado publicado, Disciplina ha sancionado con dos encuentros a Manu Fajardo por golpear un balón y darle al cuarto árbitro tras la revisión del tanto anulado al Cucho Hernández, mientras que ha amonestado a Manuel Pellegrini "por formular o realizar observaciones, gestos o reparos al/a la árbitro/a principal, a los/as asistentes/as y al/a la cuarto/a".

"2 partidos de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD", se puede leer sobre Manu Fajardo, que curiosamente fue sancionado hace ahora un año tras la cita ante el Espanyol.