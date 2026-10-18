Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 18:12h.

El encargado en materia de fichajes fue sancionado hace poco más de un año por el Comité

Manu Fajardo, la renovación de Pellegrini y la 'explosión' de Parrott: "Ojalá en enero haya muchos interesados"

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El acta de Ricardos de Burgos Bengoetxea tras el polémico Betis - Barcelona de este sábado ha sido tan comentado como (casi) lo ocurrido sobre el césped de La Cartuja. El colegiado de la cita desveló una amarilla a Facundo Bernal que cambia la teoría de su expulsión, redactó la marcha del uruguayo de manera que podría acarrearle una dura sanción y, además, incluyó el nombre de Manu Fajardo, que reaparece en un redactado con opciones de, otra vez, ser sancionado.

Porque según el colegiado de la cita, Manu Fajardo "tras la revisión del VAR de la primera mitad -el gol anulado a Lo Celso- (...) pateó el balón situado en la zona del cuarto árbitro llegando a impactarle en su pierna sin fuerza".

El hecho, que no deja de ser algo sin demasiada importancia, coloca a Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, en la lista de posibles sanciones y es que aunque la que más preocupa es la de Facundo Bernal, que apunta a perderse las próximas cuatro citas, el encargado en materia de fichajes también podría recibir una multa.

La última sanción que recibió Manu Fajardo

Cabe recordar que el director deportivo del Betis ya fue sancionado el pasado año por Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol con 15 días de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración al árbitro que dirigió el encuentro bético ante el Espanyol en Barcelona.

El colegiado navarro Iosu Galech reflejó en su acta que "una vez finalizado el partido, Manuel Fajardo, identificado como director deportivo del Betis, se dirigió a mí en actitud agresiva y claramente amenazante llegando a tocarme con su brazo en el hombro en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: "Estáis jugando con el pan de mucha gente". Tuvo que ser sujetado por diferentes miembros de su equipo", situación que suele estar mucho más perseguida y que ya le costó un pequeño disgusto al director deportivo.

El miércoles se reunirá el Comité de Disciplina y, por entonces, conoceremos las diferentes sanciones que recibe el Betis después de su polémica derrota ante el Barça.