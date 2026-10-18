El enfado de la afición del Betis por el arbitraje ante el Barça: "La balanza está desequilibrada"
El beticismo, indignado contra De Burgos Bengoetxea
De Burgos Bengoetxea y lo de su acta: ¿Cuándo mostró amarilla a Facundo Bernal antes de expulsarle?
La afición del Real Betis terminó muy enfadada después de la derrota del conjunto verdiblanco por 2-5 frente al Barcelona en La Cartuja en un encuentro en el que se quejaron de hasta tres jugadas, con el gol anulado a Gio Lo Celso, la roja de Facundo Bernal o incluso un juego peligroso de Fermín López previo a un gol azulgrana. En el club andaluz ya se manifestaron contra el arbitraje de De Burgos Bengoetxea, destacando Manuel Pellegrini y su "actuación lamentable" al referirse sobre su partido y el beticismo no ha sido menos.
Los seguidores del cuadro de Heliópolis han denunciado para ElDesmarque ante nuestro compañero Tito González que "la balanza está desequilibrada" aunque también asumen que esto es lo que toca en estos partidos. Puedes ver las opiniones de los béticos en el vídeo de la parte superior de la noticia.