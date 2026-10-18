Joaquín Anduro 18 OCT 2026 - 16:54h.

El beticismo, indignado contra De Burgos Bengoetxea

De Burgos Bengoetxea y lo de su acta: ¿Cuándo mostró amarilla a Facundo Bernal antes de expulsarle?

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La afición del Real Betis terminó muy enfadada después de la derrota del conjunto verdiblanco por 2-5 frente al Barcelona en La Cartuja en un encuentro en el que se quejaron de hasta tres jugadas, con el gol anulado a Gio Lo Celso, la roja de Facundo Bernal o incluso un juego peligroso de Fermín López previo a un gol azulgrana. En el club andaluz ya se manifestaron contra el arbitraje de De Burgos Bengoetxea, destacando Manuel Pellegrini y su "actuación lamentable" al referirse sobre su partido y el beticismo no ha sido menos.