Basilio García Sevilla, 20 OCT 2026 - 13:57h.

El club quiere reducir al máximo la sanción del uruguayo

La diferencia de trato del árbitro entre Betis y Barça: "Al '6' y a Lamine"

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La polémica arbitral del fin de semana sigue trayendo cola, y el partido del sábado entre el Real Betis Balompié y el FC Barcelona inauguró una jornada 9 que ha tambaleado los cimientos de LALIGA EA SPORTS y del fútbol español. En el Estadio de La Cartuja se sucedieron numerosas acciones polémicas que fueron sancionada todas en favor del grande, y una de ellas fue la expulsión a Facundo Bernal por su rifirrafe con Lamine Yamal.

El uruguayo, que ya tenía una tarjeta amarilla por protestar en la jugada del 1-3 que marcó Gabriel Jesús apenas unos segundos antes cuando se enfrentó con el crack culé, fue expulsado por roja directa mientras que el ‘10’ blaugrana recibió solo una tarjeta amarilla. De Burgos Bengoetxea atendió a las indicaciones de su cuarto árbitro, Alejandro Clemente Ortuño, para tomar la decisión definitiva con el uruguayo.

El colegiado vasco, además, recogió en el acta que “en el transcurso de una confrontación, este jugador sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro”.

Las alegaciones del Betis

Con estos ingredientes, el Real Betis ha enviado alegaciones al Comité de Competición de la RFEF para intentar reducir al máximo la sanción a la que se enfrenta Facundo Bernal. La intención de los servicios jurídicos del club verdiblanco es que sea considerado como una actitud violenta y no como una agresión. Además, el futbolista envió a través de sus redes sociales un comunicado para disculparse por lo sucedido y expresar su arrepentimiento, que podría servir como atenuante.

La diferencia es sensible, ya que, si a Facundo Bernal se le juzga por agresión, la sanción podrá ir de cuatro a 12 partidos, mientras que si es por conducta violenta podría ir de uno a tres partidos. Manuel Pellegrini se refirió incluso a este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, previa al partido de la UEFA Champions League ante el Feyenoord. "No sé si el club va a recurrir. Es un tema cerrado, el partido está terminado. No solo echamos la culpa al árbitro, nosotros también cometimos errores como la expulsión y en algún que otro gol. Tema cerrado", explicaba justo antes de conocerse que se enviarían esas alegaciones.

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Con todo, en el Betis esperan la resolución del Comité de Competición, con sanción asegurada para el centrocampista sudamericano, pero con la esperanza de que sea lo mejor posible y el jugador no se pierda demasiados partidos ligueros. Sin embargo, con el Barça y Lamine Yamal de por medio, poco se puede esperar.