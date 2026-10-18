Pepe Jiménez Sevilla, 18 OCT 2026 - 21:22h.

El malagueño descansó ante el Barça para volver en Champions League

De Burgos Bengoetxea confirma el motivo del golazo anulado a Lo Celso en el Betis-Barça: "Misma fase de ataque"

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Dice el sabio refranero español que más vale una imagen que mil palabras. Una de esas imágenes que demuestran no solo el sentir de un futbolista, en este caso el de Isco Alarcón, sino el de todo el beticismo fue la del malagueño mirando el videomarcador mientras el VAR revisaba el tanto de Lo Celso. Su cara, por desgracia, lo decía todo.

Explotaba La Cartuja ante uno de los mejores tantos que se han marcado, no solo en terreno sevillano, en muchos años cuando desde el VAR avisaban a De Burgos Bengoetxea para revisar la acción. El silencio se apoderó del estadio y el banquillo verdiblanco saltó rápidamente.

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Muchos, como Manuel Pellegrini, iban a comerse al árbitro, otros preferían protestar desde segunda línea y otros, como Isco Alarcón, se quedaban mirando al videomarcador para entender lo que estaba ocurriendo.

El malagueño, que tiene tela de experiencia en esto, miraba con atención las pantallas, comentaba con sus compañeros y se quedaba prácticamente sin palabras al comprobar que el árbitro, por mediación del VAR, iba a anular lo que era el empate.

No tenemos imágenes de su reacción posterior, pero sí hubo una sonrisa irónica, alguna palabra malsonante y algún lamento de más ante una situación que marcaría un antes y un después en el encuentro ante el FC Barcelona.

Isco Alarcón, descanso previo a la Champions

El malagueño, de ahí en adelante, viviría prácticamente toda la cita sentado en su sitio. Tras el esfuerzo de las últimas semanas, y con el encuentro totalmente roto, Manuel Pellegrini prefirió que el ex del Real Madrid descansase, para poder tenerle listo ante el Feyenoord.

La lesión parece prácticamente olvidada, pero el jugador aún no puede permitirse acumular minutos sin límite, por lo que en el conjunto bético cuidan todos los detalles para evitar que su mejor jugador vuelva a tener que jugar condicionado por cualquier molestia.